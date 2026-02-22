Arsenal impuso su condición de líder en la Premier y reafirmó su sueño de título

Los jugadores de Arsenal celebran su triunfo contra Tottenham. Foto: AFP - GLYN KIRK

El líder Arsenal se llevó los tres puntos en un tenso derbi del norte de Londres, este domingo en la cancha del Tottenham (4-1), una victoria que los Gunners necesitaban para alejar los fantasmas aparecidos tras dos empates decepcionantes en la Premier.

BOUNCING BACK WITH A BIG WIN. pic.twitter.com/gmXcunGGwy — Arsenal (@Arsenal) February 22, 2026

Los hombres de Mikel Arteta ganaron el duelo estelar de la 27ª fecha, y lo hicieron en terreno hostil, en gran parte merced a un doblete de Eberechi Eze, que no había marcado en liga desde su triplete en la ida (4-1) en noviembre.

Eze había estado a punto de fichar por los Spurs antes de llegar al Arsenal procedente del Crystal Palace en agosto.

El delantero centro Viktor Gyökeres, criticado a comienzo de temporada por su rendimiento insuficiente, también marcó dos goles en uno de sus mejores partidos con la camiseta roja (47′, 90+4′).

Colchón de cinco puntos

Los Spurs del nuevo entrenador Igor Tudor, lastrados por las numerosas lesiones, estuvieron muchos minutos metidos en el partido con el gol de Randal Kolo Muani. Fue el primer tanto en la Premier del internacional francés.

En la clasificación, Arsenal (1º, 61 puntos), que lleva 22 años sin conquistar la Premier, recupera un colchón de cinco puntos sobre Manchester City (2º, 56 puntos), al que visitará en abril.

Los Gunners cuentan sin embargo con un partido más que los Citizens, el que disputaron el miércoles en Wolverhampton (2-2) en partido adelantado de la 31ª fecha.

Este domingo, el Arsenal recuperó el paso a costa de su rival histórico, un Tottenham que es 16º con sólo cuatro puntos más que el primer equipo en descenso, el West Ham.

Horas antes, un gol de Alexis Mac Allister permitió al Liverpool imponerse sobre la bocina al Nottingham Forest (1-0) para regresar a la senda que conduce a la próxima Champions.

Los Reds estuvieron lejos de ofrecer su mejor cara en el City Ground, pero se fueron con tres puntos de oro gracias al campeón del mundo argentino.

Mac Allister salvador

El volante marcó dos goles en el tramo final del partido: el primero fue anulado por tocar el balón con el codo (89′), pero el segundo sí subió al marcador tras revisión del VAR, que descartó un fuera de juego del capitán Virgil van Dijk (90+7′).

Ese “happy end” permite a Liverpool (6º, 45 puntos) colocarse a la altura del Chelsea (4º, 45 puntos), que no pasó del empate la víspera ante el Burnley, y de Manchester United (5º, 45 puntos) a la espera de la visita de los Red Devils el lunes al Everton.

📈 @Arsenal are back to FIVE points clear of Man City, but what is next for both sides...



Saturday 28 February: Man City visit Leeds

Sunday 1 March: Arsenal host Chelsea pic.twitter.com/OXQEvxS2Td — Premier League (@premierleague) February 22, 2026

“Sentimientos encontrados, siendo sincero”, declaró Mac Allister. “Me encanta marcar, me encanta ganar, así que en ese sentido creo que es un día muy bueno. Pero, por otro lado, no creo que hayamos jugado muy bien. Hay muchas cosas que tenemos que mejorar”, agregó el protagonista del partido.

