Álvaro Montero se lució en la victoria de Vélez Sarsfield sobre River Plate: video

El último partido de Álvaro Montero con Millonarios fue el 19 de junio de 2025 contra Independiente Santa Fe en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá durante la sexta y última fecha de los cuadrangulares de la Liga Betplay Dimayor.

Con un solitario gol al minuto 6 de Manuel Lanzini, exjugador de River Plate, Vélez Sarsfield venció 1-0 al conjunto millonario. Aunque el equipo visitante lo intentó durante más de 80 minutos, el tanto del empate nunca llegó en buena medida por el portero colombiano y ex Millonarios, Álvaro Montero.

El guardameta de 30 años bajó la persiana de su arco y salvó a su club más de una vez. Ian Martín Subiabre, futbolista de River, fue el que más tuvo que sufrir con la gran actuación del arquero de la selección de Colombia. Durante varias ocasiones, Montero demostró reflejos felinos para atajar cada pelota.

Un rendimiento que ya era conocido por su paso en Millonarios donde consiguió tres títulos, Copa 2022, Liga 2023 y Superliga 2024. Sin embargo, esta es la primera gran noche de Álvaro David Montero en Argentina desde que llegó a Vélez a mediados del año pasado en condición de préstamo.

Álvaro Montero en Vélez Sarsfield

El jugador de dos metros de estatura sumó su segundo arco en cero de 2026 en el que su equipo aún no conoce la derrota. Cuatro victorias, una contra Boca Juniors y otra con River Plate, y dos empates señalan un gran estado de forma.

No solo de Vélez Sarsfield, sino también de Álvaro Montero, quien llegó al fútbol argentino como suplente, pero se ha ganado un puesto en el XI titular a base de atajadas, buena performance en momentos importantes y talento puro.

Estos argumentos futbolísticos son lo que ponen a Montero por delante de otros porteros en la carrera de obtener un cupo a la Copa del Mundo 2026. El gran objetivo del colombiano que ha estado presente en todo el proceso de Néstor Lorenzo.

Álvaro Montero en la selección de Colombia

Con David Ospina lesionado, el arquero colombiano podría ser el titular durante los partidos amistosos del 26 y 29 de marzo frente a Croacia y Francia respectivamente. No obstante, por delante en la fila está Camilo Vargas.

El guardameta del Atlas de México jugará su tercera Copa Mundial de la FIFA, pero sería la primera sumando minutos. Además, sus continuas titularidades durante las Eliminatorias y la Copa América 2024 lo perfilan como el titular.

Sin embargo, Álvaro David Montero Perales no baja los brazos y sigue soñando con hacer parte de la lista de los 26 convocados. Un objetivo que él mismo se trazó cuando dejó atrás sus años vestido de azul y buscó retos nuevos en el exterior.

