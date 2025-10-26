¿Por qué Barcelona lleva el logo de Ed Sheeran en su camiseta durante el clásico?

El defensa del Real Madrid Álvaro Fernández, y el centrocampista del Barcelona Fermín López, durante el partido de la décima jornada de LaLiga EA Sports, que Real Madrid y FC Barcelona disputan este domingo en el estadio Santiago Bernabéu. Foto: EFE - sergio pérez

Barcelona volvió a convertir su camiseta en un escenario mundial. Spotify y el club catalán presentaron su séptimo jersey takeover, esta vez con Ed Sheeran como protagonista, marcando la primera ocasión en que un artista pop masculino solista ocupa el frente de la camiseta blaugrana.

Durante el partido contra Real Madrid, los jugadores del Barça lucieron el logo de Play, el nuevo álbum de estudio de Sheeran.

La colaboración celebra un mismo espíritu: la música y el fútbol como lenguajes universales que cruzan fronteras, unen comunidades y despiertan emociones en cualquier lugar del mundo.

“Ver mi nuevo álbum Play en la camiseta del Barça me llena de orgullo”, expresó Sheeran. “Soy un gran fan del fútbol y del FC Barcelona, y me encanta que podamos unir los mundos de la música y el fútbol de una forma tan divertida.”

¿Cómo se dio esta colaboración?

Desde 2022, cuando Spotify se convirtió en socio principal y socio oficial de audio streaming del club, el proyecto busca hacer de la camiseta un espacio vivo que celebre la cultura contemporánea.

Por eso, el Barça ha cedido su frente a íconos de la música como Drake, Rosalía, The Rolling Stones, KAROL G, Coldplay y Travis Scott.

“Nos emociona llevar a un verdadero fan del fútbol a un momento tan icónico como El Clásico. El amor genuino de Ed por el deporte y su impacto global hacen que Play sea la elección natural para el frente de la camiseta", explicó Marc Hazan, SVP de Partnerships & Marketing en Spotify.

El delantero polaco Robert Lewandowski también celebró la unión: “Las canciones de Ed forman parte de nuestra playlist del vestuario desde hace mucho. Ver su nuevo álbum en la camiseta para El Clásico es muy especial. La música y el fútbol conectan a los fans de maneras poderosas.”

Del clásico al gaming

Por primera vez, esta edición especial de camisetas también llega al mundo del gaming. Desde el 23 de octubre, la camiseta con el logo de Play está disponible en eFootball, plataforma que supera los 900 millones de descargas, permitiendo que fanáticos de todo el planeta jueguen con los colores del Barça y el sello de Ed Sheeran.

El lanzamiento se acompaña de una colección cápsula que incluye una camiseta retro inspirada en la temporada 2004/05 —época en la que Ed empezó a grabar música— y piezas que fusionan su identidad creativa con la herencia del club catalán.

Un fenómeno que une música y fútbol

Desde su creación, los jersey takeovers se han convertido en una tradición semestral que trasciende el marketing deportivo. Lo que empezó como una alianza estratégica entre Spotify y el Barça se transformó en una plataforma cultural que amplifica a los artistas y celebra la diversidad global de los fans.

El hub oficial del FC Barcelona en Spotify ya acumula más de 182 millones de streams en las playlists de los jugadores —nombres como Lamine Yamal, Jules Koundé, Alexia Putellas y Aitana Bonmatí— y, en esta ocasión, Ed Sheeran curará una lista especial para el día del partido.

Manel del Río, director general del club, lo resumió así: “El cambio de logotipo se ha convertido en uno de los momentos más emblemáticos de cada temporada y ejemplifica cómo la colaboración entre el FC Barcelona y Spotify sigue explorando con éxito hasta dónde podemos llegar con esta unión entre el deporte y la música.”

El Spotify Camp Nou

La colaboración, oficializada en 2022, también incluye el rebautizo del estadio como Spotify Camp Nou y un trabajo conjunto para usar el estadio y sus canales digitales como plataforma para descubrir artistas. La visión es clara: conectar a millones de fans de la música y del fútbol en un mismo espacio emocional.

Alex Norström, director comercial de Spotify, lo explicó así: “Se trata de conectar a los fans con artistas y jugadores, música y deporte. Queremos que la camiseta y el estadio sean escenarios vivos que impulsen la creatividad y la conexión global.”

Turismo deportivo en España

Además, un estudio realizado por Chubb, aseguradora oficial de LaLiga en América Latina, reveló que la pasión por el fútbol español no solo se expresa en los estadios, sino también en las redes sociales y en los viajes que miles de aficionados latinoamericanos realizan cada año a España.

El informe registró más de 416 millones de interacciones digitales con LaLiga en los últimos tres años, consolidando al campeonato como un fenómeno que combina deporte, cultura y comunidad global.

Latinoamérica, el epicentro digital del fútbol español

Según el estudio, el 67% de la huella digital de LaLiga —interacciones, comentarios y menciones— proviene de Latinoamérica, donde más de 5,1 millones de turistas viajaron a España motivados por el fútbol.

El dato refleja cómo la afición trasciende la pantalla: un turista deportivo gasta, en promedio, un 47% más que un viajero convencional, impulsando sectores como la hotelería, la gastronomía, el transporte y el comercio. Ver un partido en el Santiago Bernabéu, el Spotify Camp Nou o el Riyadh Air Metropolitano se ha convertido en una experiencia que combina emoción, turismo y cultura.

“LaLiga no solo se juega en el césped, también se vive en las redes sociales, donde millones de aficionados comparten su pasión”, explicó Lucas Burón, vicepresidente regional de Travel en Chubb América Latina. “Cada interacción refleja cómo el turismo deportivo sigue creciendo y plantea nuevos desafíos de protección para los viajeros.”

El fútbol que mueve viajes y búsquedas

El informe muestra que Barcelona y Real Madrid concentran la mayoría de las búsquedas en la región, seguidos por Atlético de Madrid, Sevilla y Betis, clubes que también se posicionan como destinos turísticos y culturales.

“LaLiga es mucho más que una competición; es un motor cultural y turístico que atrae a viajeros de distintos países”, señaló Marc Tarradas, Managing Director para Sudamérica de LaLiga, al destacar la conexión entre deporte y movilidad global.

Un vínculo que cruza el Atlántico

El estudio identifica un triángulo clave del turismo deportivo conformado por México, Perú y Colombia, principales países de origen de aficionados que planean viajes a España relacionados con el fútbol.

Ecuador también destaca: más del 90% de su población digital buscó información sobre LaLiga, y unas 89.000 búsquedas se tradujeron en intenciones concretas de viaje.

Además, el análisis revela una alta correlación entre el interés digital por LaLiga y el deseo de viajar a España, lo que sugiere que seguir el campeonato se ha convertido en una puerta hacia experiencias turísticas y culturales.

“La presencia de jugadores latinoamericanos en LaLiga alimenta ese vínculo. Cada nuevo talento que destaca despierta más interés y deseo de viaje en la región”, añadió Tarradas.

