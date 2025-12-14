¿Por qué Luis Díaz no juega con Bayern Múnich?

La ausencia del colombiano en el Allianz Arena no responde a una decisión táctica ni a una molestia física. Foto: EFE - ANNA SZILAGYI

Bayern enfrentó al colero de la liga en un duelo de realidades opuestas, con la obligación implícita de ampliar la diferencia en la cima. Díaz no solo había estado disponible en cada fecha, sino que se había consolidado como una pieza recurrente dentro del esquema de Vincent Kompany.

Ante su ausencia, el entrenador belga apostó por una ofensiva conformada por Michael Olise, Lennart Karl, Serge Gnabry y Harry Kane, con Nicolas Jackson aguardando en el banco como alternativa. La estructura del equipo se mantiene reconocible, aunque sin uno de los futbolistas que venía aportando desequilibrio y profundidad por los costados. El desarrollo del primer tiempo confirma el dominio local, pero también deja abierta la inquietud sobre la razón detrás de la baja del colombiano.

¿Por qué no está jugando Luis Díaz con Liverpool?

Luis Díaz no está disponible por acumulación de tarjetas amarillas. En la fecha anterior, frente al Stuttgart, el extremo fue amonestado por quinta vez en el campeonato, lo que automáticamente le impone una jornada de suspensión. No se trata de una decisión técnica ni de una molestia física, sino del cumplimiento estricto de la normativa de la Bundesliga.

La sanción corta una racha de plena continuidad. Hasta este partido, Díaz había disputado todos los encuentros de liga en la temporada 2025/26. Su ausencia, entonces, no responde a un cambio de rol ni a una pérdida de protagonismo, sino a una circunstancia puntual que ya estaba prevista tras la amonestación de la jornada pasada.

Luis Díaz, jugador del mes en Bayern Múnich

Lejos de quedarse únicamente en lo administrativo, la suspensión abrió una ventana distinta para el colombiano. Vincent Kompany decidió aprovechar la fecha de sanción para concederle algunos días de descanso, una medida pensada más desde la gestión física y mental que desde lo futbolístico inmediato. Díaz permanece en Múnich, pero siguiendo un programa individual de trabajo.

El propio entrenador explicó la lógica de esa decisión, destacando que el jugador continuará entrenando de manera regular. “Volverá mentalmente en plena forma y retomará su actividad justo donde la dejó”, señaló Kompany, aclarando que el descanso no implica desconexión, ya que el futbolista mantiene rutinas de entrenamiento casi diarias y cuenta con seguimiento físico personalizado.

