Posible rival de Colombia en el Mundial 2026 y su cruce en la Copa Africana de Naciones

Anthony Mandrea, (arquero), Ramy Bensebaini (defensor) y Luca Zidane (hijo de Zinedine Zidane) saliendo de su partido contra Guinea Ecuatorial por la última fecha del grupo E de la Copa Africana de Naciones en el estadio Moulay Hassan de Rabat, Marruecos, este miércoles 31 de diciembre de 2025. Foto: AFP - PAUL ELLIS

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

República Democrática del Congo y Argelia se enfrentarán por los octavos de final de la Copa Africana de Naciones 2025. El primer seleccionado hacer parte de Repechaje Internacional 1 que, luego del sorteo de la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026, el 5 de diciembre de 2025, quedó sembrado en el grupo K con selección de Colombia.

En esta misma repesca internacional lucharán por un cupo a la próxima Copa del Mundo; Jamaica y Nueva Caledonia. Por eso resulta tan interesante el desarrollo de la Copa África de este año que se termina, pero que continuará en 2026. Especialmente el papel y qué tan lejos llega el posible rival de la selección nacional.

Este encuentro de eliminación directa se llevará a cabo el próximo martes 6 de enero de 2026 a las 11:00 a. m. Quien resulte ganador de este duelo, se enfrentará en cuartos de final contra el ganador del cotejo entre Nigeria y Mozambique. Estos son las demás fechas y horarios de los cruces octavos de final en la Copa Africana de Naciones 2025.

Octavos de final de la Copa África

Sábado 3 de enero de 2026

Senegal vs. Sudán (11:00 a. m.)

Mali vs. Túnez (2:00 p. m.)

Domingo 4 de enero de 2026

Marruecos vs. Tanzania (11:00 a. m.)

Sudáfrica vs. Camerún (2:00 p. m.)

Lunes 5 de enero de 2026

Egipto vs. Benin (11:00 a. m.)

Nigeria vs. Mozambique (2:00 p. m.)

Martes 6 de enero de 2026

Argelia vs. RD Congo (11:00 a. m.)

Costa de Marfil vs. Burkina Faso (2:00 p. m.)

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador