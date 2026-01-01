Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

Posible rival de Colombia en el Mundial 2026 y su cruce en la Copa Africana de Naciones

Esta es la selección nacional a la que se medirá República Democrática del Congo en los octavos de final de la Copa Africana de Naciones 2025.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
01 de enero de 2026 - 12:30 a. m.
Anthony Mandrea, (arquero), Ramy Bensebaini (defensor) y Luca Zidane (hijo de Zinedine Zidane) saliendo de su partido contra Guinea Ecuatorial por la última fecha del grupo E de la Copa Africana de Naciones en el estadio Moulay Hassan de Rabat, Marruecos, este miércoles 31 de diciembre de 2025.
Anthony Mandrea, (arquero), Ramy Bensebaini (defensor) y Luca Zidane (hijo de Zinedine Zidane) saliendo de su partido contra Guinea Ecuatorial por la última fecha del grupo E de la Copa Africana de Naciones en el estadio Moulay Hassan de Rabat, Marruecos, este miércoles 31 de diciembre de 2025.
Foto: AFP - PAUL ELLIS
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

República Democrática del Congo y Argelia se enfrentarán por los octavos de final de la Copa Africana de Naciones 2025. El primer seleccionado hacer parte de Repechaje Internacional 1 que, luego del sorteo de la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026, el 5 de diciembre de 2025, quedó sembrado en el grupo K con selección de Colombia.

En esta misma repesca internacional lucharán por un cupo a la próxima Copa del Mundo; Jamaica y Nueva Caledonia. Por eso resulta tan interesante el desarrollo de la Copa África de este año que se termina, pero que continuará en 2026. Especialmente el papel y qué tan lejos llega el posible rival de la selección nacional.

Vínculos relacionados

Néstor Lorenzo, técnico de Colombia, en el Top 10 de los mejores seleccionadores del mundo
Luis Suárez calentó la previa del duelo Colombia vs. Portugal en el Mundial 2026
Salió ranking FIFA de diciembre: así cerró la selección de Colombia antes del Mundial 2026

Este encuentro de eliminación directa se llevará a cabo el próximo martes 6 de enero de 2026 a las 11:00 a. m. Quien resulte ganador de este duelo, se enfrentará en cuartos de final contra el ganador del cotejo entre Nigeria y Mozambique. Estos son las demás fechas y horarios de los cruces octavos de final en la Copa Africana de Naciones 2025.

Octavos de final de la Copa África

Sábado 3 de enero de 2026

  • Senegal vs. Sudán (11:00 a. m.)
  • Mali vs. Túnez (2:00 p. m.)

Domingo 4 de enero de 2026

  • Marruecos vs. Tanzania (11:00 a. m.)
  • Sudáfrica vs. Camerún (2:00 p. m.)

Lunes 5 de enero de 2026

  • Egipto vs. Benin (11:00 a. m.)
  • Nigeria vs. Mozambique (2:00 p. m.)

Martes 6 de enero de 2026

  • Argelia vs. RD Congo (11:00 a. m.)
  • Costa de Marfil vs. Burkina Faso (2:00 p. m.)

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

Temas recomendados:

República Democrática del Congo

Copa Africana de Naciones

Copa Africana de Naciones 2025

Mundial 2026

Copa del Mundo 2026

Copa Mundial de la FIFA 2026

Selección Colombia

Selección de Colombia

octavos de final de la Copa Africana de Naciones

octavos de final de la Copa Africana de Naciones 2025

Selección de Argentina

Selección de Fútbol de Colombia

rival de RD Congo en la Copa Africana de Naciones

rival de RD Congo en la Copa Africana de Naciones 2025

grupo K del Mundial 2026

rivales de Colombia en el Mundial 2026

grupo de Colombia en el Mundial 2026

República Democrática del Congo vs.

República Democrática del Congo vs. Argelia

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.