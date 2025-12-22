Salió ranking FIFA de diciembre: así cerró la selección de Colombia antes del Mundial 2026

La selección de Colombia, en uno de sus últimos amistosos de 2025. Foto: EFE - Angel Colmenares

La FIFA publicó este jueves su último ranking de selecciones de 2025, a solo seis meses de que empiece el próximo Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Para Colombia no hubo cambios en el escalafón. La selección se mantuvo en la misma posición que la dejó ubicada en el segundo bombo del sorteo mundialista a inicios de diciembre, y determinó su destino en el grupo de Portugal, Uzbekistán y un equipo del repechaje.

Los cambios de Colombia en el ranking FIFA en 2025

Desde septiembre, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo ocupa la casilla 13 del ranking del máximo ente del fútbol mundial, con 1.701,3 puntos, una cifra que refleja estabilidad y continuidad en los resultados.

El rendimiento de Colombia a lo largo de 2025 ha sido uniforme. El año lo comenzó en el puesto 14 y logró ascender una posición en el segundo semestre, consolidando una campaña sin sobresaltos en la tabla internacional.

Ese progreso también se vio reflejado en la puntuación acumulada. La selección cerró el año con cerca de 100 puntos más respecto a los 1.600 que promedió en la primera parte de la temporada, producto de resultados sostenidos y un calendario bien administrado.

Así quedó la tabla del ranking de la FIFA: el top-5

En la parte alta del ranking, España se mantiene como líder con 1.877,18 puntos, seguida muy de cerca por Argentina (1.873,33).

Más atrás aparecen Francia (1.870), Inglaterra (1.834,12) y Brasil (1.760,46), selecciones que parten como las principales candidatas al título en la Copa del Mundo del próximo año.

Este grupo de equipos no solo domina el escalafón, sino que también marca la referencia competitiva rumbo a 2026, en un Mundial que por formato y sedes promete ser uno de los más exigentes de la historia.

¿Qué es y cómo funciona el ranking FIFA?

El ranking FIFA es un sistema de clasificación que ordena a las selecciones nacionales según su rendimiento en partidos oficiales y amistosos, utilizando un modelo matemático que pondera resultados, importancia del partido y nivel del rival. Se actualiza periódicamente —generalmente cada uno o dos meses— y es clave para definir bombos en sorteos oficiales y medir el estado competitivo de cada selección.

