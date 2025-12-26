Néstor Lorenzo, técnico de Colombia, en el Top 10 de los mejores seleccionadores del mundo

Néstor Lorenzo en el partido de la selección de Argentina contra la selección de Colombia en Buenos Aires. Foto: EFE - Adan González

Néstor Lorenzo, técnico de la selección de Colombia, quedó entre los mejores estrategas del mundo. El entrenador argentino fue incluido en el Top 10 de los mejores seleccionadores del mundo en 2025, según el ranking elaborado por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS), uno de los escalafones más reconocidos a nivel global.

Lorenzo se ubicó en la octava posición, igualando en puntaje con el uzbeko Timur Kapadze, entrenador de la selección de Uzbekistán —equipo que enfrentará a Colombia en la próxima Copa del Mundo—, ambos con 10 unidades. De esta manera, el DT de la tricolor se convirtió en el segundo mejor técnico sudamericano del listado, solo por detrás de Lionel Scaloni, campeón del mundo con Argentina y tercero en la clasificación general.

El reconocimiento llega tras un año sólido de la tricolor bajo su dirección. Durante 2025, Lorenzo dirigió 10 partidos entre Eliminatorias y amistosos, con un balance de cinco victorias, cuatro empates y una sola derrota.

A esto se suma la clasificación al Mundial de 2026 y actuaciones destacadas como el empate 1-1 contra Argentina en Buenos Aires.

El ranking fue liderado nuevamente por el español Luis de la Fuente, seleccionador de España, quien acumuló 136 puntos y se quedó con el primer lugar por segundo año consecutivo. El podio lo completaron Roberto Martínez (Portugal) y Lionel Scaloni (Argentina).

La presencia de Néstor Lorenzo entre los diez mejores entrenadores del planeta refleja el proyecto sólido que viene construyendo con la selección de Colombia y confirma el buen momento del combinado nacional en el panorama internacional, dentro de un listado que reúne a campeones del mundo y técnicos de amplia trayectoria.

Listado completo del top 10 de los mejores entrenadores de 2025

