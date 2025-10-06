Preocupación en Argentina por delicado estado de salud de Miguel Ángel Russo

Miguel Ángel Russo, director técnico de Boca Juniors. Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni

El reconocido entrenador argentino Miguel Ángel Russo, actual director técnico de Boca Juniors y recordado por su exitoso paso por Millonarios de Colombia, enfrenta una delicada situación de salud que ha encendido las alarmas tanto en el entorno futbolístico como entre sus seguidores.

Russo fue hospitalizado en tres ocasiones durante el mes pasado en Buenos Aires. Entre las causas por las cuales ha tenido que asistir al centro médico se encuentran una infección urinaria, un severo cuadro de deshidratación y la necesidad de someterse a controles especializados.

Aunque actualmente se encuentra en su domicilio, su estado sigue siendo preocupante. El periodista Leandro ‘Tato’ Olivera, reportero de Boca Juniors para el canal TyC Sports, confirmó la gravedad de la situación: “Está en su casa esperando a que pueda revertir esta situación difícil y delicada. Está débil, está grave”.

Estas declaraciones aumentaron la inquietud en el mundo del fútbol argentino, donde Russo es una figura muy querida y respetada. No es la primera vez que el técnico atraviesa problemas serios de salud.

Durante su etapa en Millonarios, donde se consagró campeón en 2017 y dejó una huella imborrable, Russo fue diagnosticado con cáncer de próstata. En aquel momento, logró superar la enfermedad mientras continuaba al frente del equipo azul.

Sin embargo, su estado actual ha generado gran preocupación entre colegas y allegados. Hugo Gottardi, exasistente técnico de Russo durante su etapa en Millonarios, expresó su inquietud hace unos meses por la condición del estratega: “Lo veo demacrado, lo veo cansado. Él está luchando en muchos frentes”.

La familia de Russo ha pedido respeto y cautela frente a la situación, mientras allegados al club y exjugadores han comenzado a enviar mensajes de apoyo y fuerza al entrenador. Por lo pronto, el plantel profesional de Boca está bajo la dirección de Claudio Úbeda.

