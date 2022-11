Presidente de Rayo Vallecano sobre Falcao: “Tenemos el mejor delantero del mundo”

Falcao en el cobro de un penalti en el empate entre Rayo Vallecano y Atlético de Madrid en un partido del mes de octubre. Foto: EFE - Rodrigo Jiménez

Grandes elogios recibió Radamel Falcao García por parte de Raúl Presa, presidente de Rayo Vallecano, ayer antes del empate sin goles entre Rayo Vallecano y Celta de Vigo por la fecha 14 de LaLiga.

¿Esperando el Mundial de Catar 2022? Toda la información en un solo lugar, encuéntrela aquí

“Tenemos al mejor ariete en el mundo, que por cierto juega, Falcao, desde mi punto de vista”, dijo el dirigente del club español en diálogo con DAZN, que además destacó la presencia de Raúl de Tomás, también atacante de Rayo Vallecano.

Le recomendamos: México 1986: La devolución de Colombia y Dios en la tierra, Diego Armando Maradona

“Yo no he visto desde Hugo Sánchez cosa igual dentro del área y ahora tenemos a un definidor con otras características, no tan rematador pero un jugador extraordinario”, comentó el presidente de Rayo sobre Falcao.

Mire nuestro especial: ¿A qué jugamos?: La identidad del fútbol colombiano

Rayo Vallecano, que empató sin goles con Celta de Vigo, llega al parón del torneo por el Mundial de Catar en la octava posición en LaLiga con 22 puntos, 15 menos que Barcelona, líder del campeonato español.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador