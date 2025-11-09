Logo El Espectador
Colombia vs. Corea del Norte: hora y dónde ver el juego clave del Mundial Sub-17

Colombia se juega su última carta en el Mundial Sub-17 de Catar: necesita vencer a Corea del Norte para seguir con vida en el torneo.

Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
09 de noviembre de 2025 - 05:15 p. m.
Foto: FCF
Colombia llega al cierre de la fase de grupos del Mundial Sub-17 de Catar en una encrucijada. Dos empates, uno con sabor a esperanza y otro a frustración, la dejaron al borde del abismo. La selección que dirige Freddy Hurtado, con apenas dos puntos en el Grupo G, está obligada a vencer a Corea del Norte, el rival más en forma de la zona, si quiere seguir con vida en el torneo.

El arranque del campeonato había dejado señales alentadoras. Frente a Alemania, potencia histórica en esta categoría, Colombia mostró orden, valentía y carácter. Supo resistir los momentos de presión, respondió con un gol oportuno y terminó firmando un 1-1 que parecía abrir un camino de confianza. No fue un resultado brillante, pero sí uno de esos empates que pueden servir de cimiento para construir algo sólido.

Sin embargo, el segundo partido, ante El Salvador, reveló los límites del equipo. Colombia dominó de principio a fin, jugó en campo contrario y generó ocasiones de sobra, pero no encontró el gol. El 0-0 dejó una sensación de impotencia. La falta de contundencia, más que la falta de ideas, fue el principal enemigo de una selección que hace todo bien hasta el último toque. La ansiedad se notó, y lo que pudo ser un triunfo tranquilizador terminó siendo un tropiezo que complicó el panorama.

Esa ineficacia ofensiva contrasta con la eficacia de su próximo rival. Corea del Norte ha sido, hasta ahora, el equipo más completo del grupo: goleó 5-0 a los salvadoreños y empató con Alemania. Su fútbol, directo y físico, ha resultado demoledor para quienes no logran imponer su ritmo. Con líneas compactas y una transición rápida, los asiáticos castigan cualquier error, algo que Colombia no puede permitirse.

Video Thumbnail

El problema para Hurtado no es solo de definición. El equipo carece de un enlace claro entre el mediocampo y el ataque. No hay un jugador capaz de inventar, de romper líneas o de darle pausa a la jugada. El tránsito del balón es correcto hasta tres cuartos de cancha, pero se diluye en los metros finales. Ante esa falta de creatividad, las bandas se convierten en el único recurso ofensivo, aunque sin la precisión necesaria para hacer daño.

Aun así, el equipo colombiano ha mostrado virtudes que lo mantienen en pie. Su estructura defensiva es sólida: los laterales cumplen, los centrales se imponen en el juego aéreo y el arquero responde con seguridad. Contra Alemania supo sufrir; contra El Salvador, evitó sobresaltos. La base está, pero falta el golpe de autoridad que convierta el esfuerzo en resultados.

Hora y dónde ver Colombia vs. Corea del Norte en el Mundial Sub-17

Fecha: 10 de noviembre de 2025

Hora: 8:30 a.m., hora en Colombia

Transmisión: Caracol HD2 y ditu

El escenario es claro: si Colombia gana, mantendrá viva la ilusión y clasificará de algún modo, dependerá del otro resultado para conocer la posición. Si empata, las chances podrían darse cómo mejor tercero, pero son mínimas. En caso de la derrota, el camino se termina ahí.

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

