¿Era para roja? La entrada que lesionó a Kevin Mier y desató polémica en México: video

El arquero colombiano salió lesionado tras una fuerte entrada de Adalberto Carrasquilla en el duelo frente a Pumas. La decisión arbitral encendió las críticas y dejó molestia en Cruz Azul. Foto: EFE - David Martínez Pelcastre

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El cierre de la fase regular del Apertura 2025 dejó una preocupación mayor para la selección de Colombia y Cruz Azul de México. Kevin Mier, quien se ha consolidado como figura del equipo y una de las grandes revelaciones del torneo mexicano, sufrió una fuerte lesión durante el partido frente a Pumas UNAM, en el estadio Olímpico Universitario, tras una polémica acción que encendió la discusión dentro y fuera de la cancha.

El incidente ocurrió al minuto 44, cuando Adalberto Carrasquilla fue a presionar alto en campo rival y terminó barriendo de forma temeraria sobre el guardameta. La entrada, con los tachones por delante, impactó directamente sobre la canilla del colombiano, quien cayó de inmediato al césped con visibles gestos de dolor. El golpe generó tensión entre los jugadores de ambos equipos y la reacción airada del cuerpo técnico de la “Máquina Celeste”.

El árbitro Fernando Hernández mostró inicialmente tarjeta amarilla al panameño, pero tras la revisión del VAR mantuvo su decisión, lo que desató la molestia general en Cruz Azul, que consideró que la acción merecía la expulsión. Mier no pudo continuar y fue reemplazado por Andrés Gudiño antes del descanso. La jugada no solo condicionó el cierre del primer tiempo, sino que dejó en el aire la salud del arquero titular, pieza clave del proyecto dirigido por Nicolás Larcamón.

El cuerpo médico del club activó de inmediato los protocolos y el portero fue sometido a evaluaciones preliminares. Aunque el parte oficial todavía no se ha dado a conocer, Larcamón confirmó que el golpe fue “muy fuerte a la altura de la canilla” y que el jugador se encuentra a la espera de estudios para determinar la gravedad de la lesión. “Fue una acción clarísima, un golpe directo en la canilla. Esperamos que no suponga algo importante”, explicó el técnico argentino tras el encuentro.

El partido terminó con derrota 2-3 para Cruz Azul, que de todas maneras ya tenía asegurada su clasificación directa a los cuartos de final del torneo. Esa pausa competitiva —de aproximadamente 18 días— podría jugar a favor de la recuperación de Mier, uno de los arqueros más destacados del semestre en México y recientemente incluido por la FIFA entre los mejores del mundo en su posición.

Tras el encuentro, el propio Carrasquilla ofreció disculpas públicas al guardameta cafetero en declaraciones a TUDN. “Mi intención nunca fue lastimarlo ni sacarlo del partido. Fui a cortar la jugada y lamentablemente le pegué. Quiero pedirle disculpas porque sé que es un jugador de selección. Me voy muy triste porque no sé qué tiene y quería hacerlo personalmente”, dijo el panameño, visiblemente afectado por lo ocurrido.

Efraín Juárez, entrenador de Pumas, defendió a su dirigido y calificó la acción como parte del juego. “Mi equipo ha mostrado lucha, pero nunca mala leche. No he visto la jugada completa, pero estoy seguro de que no hubo intención de hacer daño”, expresó. Incluso fue más allá al considerar exageradas las versiones sobre una posible sanción extendida para Carrasquilla: “Es fútbol, que se dejen de joder”, comentó con tono enfático.

Por el lado de Cruz Azul, aún no se descarta la posibilidad de elevar una queja formal ante la Liga MX, buscando que el caso sea revisado por la comisión disciplinaria, dado que la falta dejó consecuencias físicas evidentes en uno de los futbolistas más determinantes del torneo.

Kevin Mier, de 24 años, ha disputado 17 partidos en la temporada entre la Liga MX y la Leagues Cup, con 26 goles recibidos y cuatro vallas invictas. Más allá de las estadísticas, su seguridad bajo los tres palos y su liderazgo lo han convertido en un referente inmediato del equipo y en uno de los arqueros más valorados del fútbol mexicano.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador