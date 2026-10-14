PSG golpeó en Inglaterra y Real Madrid protagonizó una remontada épica en Champions League

La segunda jornada también dejó una cifra histórica para el torneo en su actual…

La Champions League vivió una interesante, con remontadas que parecían y resultados que sacudieron el panorama europeo. París Saint-Germain se llevó uno de los triunfos más contundentes al vencer 4-2 a Manchester City en Inglaterra, mientras que Real Madrid protagonizó una reacción agónica para derrotar 4-3 a la Roma en el Olímpico. Además, Liverpool y Aston Villa celebraron goleadas y nueve equipos completaron las dos primeras fechas con puntaje perfecto.

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La segunda jornada también dejó una cifra histórica para el torneo en su actual formato: 78 goles entre los partidos disputados el martes y el miércoles, con un promedio de 4,3 anotaciones por encuentro.

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PSG golpeó al Manchester City en Inglaterra

El vigente bicampeón de Europa ratificó su poderío con una victoria por 4-2 frente al Manchester City, en un partido que comenzó a encaminar en apenas dos minutos. Désiré Doué abrió el marcador a los 13 minutos y Ousmane Dembélé amplió la ventaja a los 15. Antes del descanso, Vitinha marcó el tercero para el conjunto parisino.

El equipo de Pep Guardiola, que siguió el encuentro desde las gradas, intentó reaccionar en el complemento. Erling Haaland descontó a los 53 minutos, pero Maghnes Akliouche volvió a ampliar la diferencia para el PSG a los 62. El noruego volvió a marcar a los 75, aunque sus dos anotaciones no fueron suficientes para evitar la derrota del City.

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El triunfo representó una declaración de autoridad del conjunto francés, que volvió a demostrar su capacidad ofensiva ante uno de los equipos más reconocidos del fútbol europeo.

Real Madrid remontó en los últimos minutos

En Roma se vivió uno de los partidos más dramáticos de la jornada. El equipo local parecía tener el triunfo asegurado cuando ganaba 3-1 a falta de diez minutos, pero el Real Madrid encontró una reacción inesperada para llevarse los tres puntos.

Martin de Roon adelantó a la Roma a los 20 minutos y Kylian Mbappé igualó cinco minutos después. Sin embargo, Donyell Malen marcó por partida doble, a los 51 y 57 minutos, para poner contra las cuerdas al conjunto merengue.

Cuando el resultado parecía definido, los cambios del técnico José Mourinho terminaron siendo determinantes. Carlos Espí descontó a los 83 minutos y Endrick igualó apenas dos minutos después. Finalmente, Antonio Rüdiger apareció a los 90 para marcar de cabeza el gol de la victoria por 4-3.

El resultado le permitió al Real Madrid mantener su paso perfecto en el torneo. No obstante, la noche también estuvo marcada por la situación de Vinicius, quien fue sustituido después de una actuación complicada. Antes del encuentro se había conocido la sanción de cuatro partidos que recibió por su expulsión el fin de semana anterior, castigo que le impedirá disputar el clásico contra Barcelona del 25 de octubre.

Liverpool y Aston Villa firmaron goleadas

El Liverpool fue otro de los protagonistas de la jornada al vencer 6-3 al LASK en Linz. El conjunto inglés encontró en Bradley Barcola a su principal figura ofensiva, con un triplete a los 24, 37 y 66 minutos. Ronald Araujo, Frimpong y Koumas completaron la cuenta del equipo visitante.

El Aston Villa también tuvo una presentación contundente y derrotó 6-0 al Fenerbahçe. Manzambi, Jackson, con dos anotaciones, Barkley, también por partida doble, y Abraham marcaron para el conjunto inglés.

Por su parte, el Stuttgart venció 3-0 al Slovan de Bratislava, mientras que el Real Betis remontó frente al Oporto y se impuso 3-2 en Sevilla. Abde Ezzalzouli, Cucho Hernández e Isco, de penalti, marcaron para el equipo español.

Nueve equipos mantienen puntaje perfecto

Después de dos jornadas, nueve clubes suman seis puntos de seis posibles: PSG, Barcelona, Aston Villa, Stuttgart, Liverpool, Sporting, Arsenal, Real Madrid y Betis.

La fecha también dejó otra sorpresa con el triunfo 1-0 del Bodø/Glimt sobre el Borussia Dortmund. Fredrik Sjøvold marcó el único gol del encuentro, en una nueva victoria destacada para el conjunto noruego, que ya había derrotado en su estadio a Manchester City, Inter y Sporting.

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El Feyenoord venció 3-2 al Como, mientras que el Shakhtar Donetsk superó 3-1 al AEK Atenas. En medio de los resultados, los equipos italianos tuvieron una jornada complicada: se registraron tres derrotas y un empate, el de la Roma ante el Real Madrid, mientras que Inter y Nápoles continúan sin sumar puntos después de dos fechas.

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