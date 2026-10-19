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PSG vs. Barcelona: hora y dónde ver en vivo el partido de la fecha en Champions League

El Barça de Hansi Flick, que ha ganado todos sus partidos esta temporada, visita al vigente bicampeón de Europa en el Parque de los Príncipes.

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Redacción Deportes
BARCELONA, 31/08/2026.- El delantero del FC Barcelona Lamine Yamal celebra su gol, segundo gol del equipo blaugrana, en el partido de la tercera jornada de LaLiga que FC Barcelona y Rayo Vallecano disputan este lunes en el Camp Nou. EFE/Quique García
El delantero del FC Barcelona Lamine Yamal celebra un gol con el equipo blaugrana. EFE/Quique García
Foto: EFE - Quique García

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Todas las miradas del fútbol europeo estarán puestas este martes en el enfrentamiento entre París Saint-Germain y Barcelona, correspondiente a la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League 2026-27. El compromiso reúne a dos de los principales aspirantes al título continental, que llegan con seis puntos después de ganar sus dos primeros partidos.

El encuentro se disputará en el Parque de los Príncipes, en París. El combinado catalán, considerado el equipo de mejor rendimiento en las grandes ligas en este comienzo de temporada, visitará al PSG de Luis Enrique, vigente bicampeón de Europa. Será un duelo entre dos planteles repletos de figuras internacionales.

El Barça atraviesa un comienzo de temporada extraordinario bajo la dirección de Hansi Flick. El conjunto azulgrana ha ganado sus once partidos oficiales sumando todas las competencias y acumula 48 goles, una media superior a cuatro anotaciones por encuentro. Su capacidad ofensiva y la regularidad de sus resultados lo convierten en uno de los equipos más temidos del continente.

Una de las principales figuras del equipo catalán es Lamine Yamal, quien suma nueve goles y diez asistencias en lo que va de la campaña. A su alrededor aparecen futbolistas como Pedri, Pau Cubarsí, Dani Olmo y Raphinha, integrantes de un plantel que combina juventud, experiencia y numerosas alternativas para generar peligro.

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El PSG, por su parte, llega respaldado por su condición de bicampeón europeo, aunque su rendimiento en el campeonato francés ha sido menos convincente. En la Champions mantiene una campaña perfecta, con dos victorias en dos presentaciones. La más reciente fue especialmente importante, pues derrotó 4-2 al Manchester City como visitante.

Luis Enrique cuenta con un plantel que reúne a futbolistas como Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Vitinha, Désiré Doué y Achraf Hakimi. El equipo parisino buscará aprovechar su condición de local para imponer su juego y frenar el impulso del Barcelona. También será un enfrentamiento especial para su entrenador, quien dirigió al conjunto azulgrana.

Sin embargo, el partido se disputará en medio de un ambiente de tensión social en Francia. Durante el fin de semana, manifestaciones contra el aumento del costo de vida y las deficiencias de los servicios públicos, especialmente la educación, derivaron en disturbios y saqueos. París fue una de las ciudades afectadas, con numerosos detenidos y daños materiales.

Las protestas han obligado al Gobierno francés a estudiar medidas extraordinarias de seguridad, incluidos posibles toques de queda localizados. Aunque este escenario genera preocupación por la movilidad y el orden público, hasta ahora no se ha confirmado una suspensión del partido. Por tanto, el encuentro sigue programado para este martes en el Parque de los Príncipes.

PSG vs. Barcelona en la fase de liga de la Champions League:

Fecha: martes 20 de octubre

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Parque de los Príncipes (París)

Canal: ESPN y Disney+

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Por Redacción Deportes

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