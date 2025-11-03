Logo El Espectador
Deportes
Fútbol Mundial

PSG vs. Bayern: hora y dónde ver en vivo a Luis Díaz en la Champions League 2025

PSG y Bayern se enfrentan en París por el liderato de la Champions, con Luis Díaz como gran figura del equipo bávaro.

03 de noviembre de 2025 - 07:32 p. m.
Foto: Bayern Múnich, vía X
¿Hay hoy un partido de clubes más apasionante? Difícilmente. El campeón europeo, París Saint-Germain, recibe este martes al Bayern Múnich, un rival que no conoce la palabra freno y que llega con una racha que asombra al continente.

Ambos dominan sus ligas —Francia y Alemania— y comparten el liderato en la clasificación general de la Champions League 2025, con puntaje perfecto (9 de 9) y una diferencia de +10 goles.

El PSG encabeza la tabla solo por un detalle: ha marcado un gol más (13) que los bávaros (12) en las tres primeras jornadas.

Un inicio de temporada histórico

El Bayern Múnich acumula 15 victorias en 15 partidos oficiales, una marca que ya superó el récord del AC Milan de Fabio Capello (1992-93), que se había quedado en 13. Lo ha hecho con autoridad, apenas cinco minutos en desventaja en toda la temporada —en un duelo de Copa ante el Colonia— antes de imponerse 1-4.

Su técnico, Vincent Kompany, lo resume sin rodeos: “Espero un partido de máxima intensidad. Somos, ahora mismo, de lo mejor de Europa”.

La solidez del Bayern se explica con nombres: Harry Kane, Luis Díaz y compañía conforman un ataque demoledor que parece no tener techo.

Luis Enrique busca otro golpe

Enfrente, el PSG de Luis Enrique llega con algo más de irregularidad. Domina la Ligue 1, sí, pero ha dejado puntos ante Marsella y Lorient. Sin embargo, el entrenador español se aferra al poder del Parque de los Príncipes:

“Medirnos al Bayern es uno de los mejores partidos que se pueden jugar. Sabemos que nuestra gente va a ayudarnos, y queremos aprovechar ese impulso”, dijo.

El conjunto parisino no podrá contar con Désiré Doué, lesionado en los isquiotibiales, pero recupera progresivamente a Ousmane Dembélé, que volvió a la acción a finales de octubre y apunta a titularidad.

Una rivalidad reciente y con historia

PSG y Bayern se conocen bien. En noviembre pasado ya se enfrentaron en la fase de grupos, con victoria 1-0 de los alemanes en Múnich. El equipo francés, entonces al borde del abismo, logró reaccionar a tiempo y acabó coronándose campeón de Europa por primera vez, precisamente en el estadio bávaro.

El recuerdo más icónico, sin embargo, sigue siendo la final de 2020 en Lisboa, en plena pandemia, cuando el Bayern se impuso 1-0 y alzó la Orejona sin público en las gradas.

El último capítulo de esta rivalidad se escribió en julio pasado, durante el Mundial de Clubes en Atlanta, donde el PSG venció 2-0 con goles de Doué y Dembélé.

PSG vs. Bayern: hora y dónde ver en vivo a Luis Díaz en la Champions League 2025

Hora: martes 4 de noviembre a las 3:00 p.m.

TV: Plan Premium Disney+ / ESPN.

