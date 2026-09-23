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¿Qué cambió en el fútbol de selecciones después del Mundial de 2026?

La primera fecha FIFA tras la final entre España y Argentina ya está aquí y marca el comienzo de una nueva era. Grandes leyendas como Lionel Messi se despedirán pero hay otros que apenas llegan para estructurar el proceso que van a liderar por los próximos cuatro años.

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Daniel Bello
Daniel Bello
23 de septiembre de 2026 – 12:36 p. m.
Zinedine Zidane (selección de Francia), Jurgen Klopp (Alemania) y Xavi Hernández (Países Bajos), son algunos de los entradores que van a debutar con sus nuevos equipos esta fecha FIFA.
Zinedine Zidane (selección de Francia), Jurgen Klopp (Alemania) y Xavi Hernández (Países Bajos), son algunos de los entradores que van a debutar con sus nuevos equipos esta fecha FIFA.
Foto: Montaje hecho con Gemini

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Pasaron apenas dos meses desde que España levantó la Copa del Mundo y el fútbol de selecciones ya luce diferente. La primera ventana internacional posterior al torneo de Norteamérica funciona como punto de partida hacia la próxima cita orbital de 2030. Hay ciclos de jugadores y técnicos que llegaron a su final, así como procesos y veteranos empeñados en demostrar que todavía pueden escribir algunas páginas más.

El adiós que más acaparó la atención fue el de Lionel Messi. El astro argentino anunció su retiro internacional después del Mundial y…

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente. daniel_eudosio dbello@elespectador.com

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