Aunque su nombre puede generar confusión, el BOAT no es lo mismo que el Super Balón de Oro que recibió Alfredo Di Stéfano en 1989. Aquel reconocimiento extraordinario…

En los últimos días, un nuevo reconocimiento relacionado con el Balón de Oro ha llamado la atención de los aficionados al fútbol. Se trata del BOAT, una iniciativa impulsada desde la plataforma oficial del galardón de France Football que ha despertado preguntas sobre su funcionamiento, sus candidatos y aquello que pretende reconocer entre las grandes figuras de la historia.

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¿Qué es el BOAT? El Balón de Oro en el que Cristiano Ronaldo le está ganando a Messi

Aunque su nombre puede generar confusión, el BOAT no es lo mismo que el Super Balón de Oro que recibió Alfredo Di Stéfano en 1989. Aquel reconocimiento extraordinario buscaba distinguir al mejor futbolista de las tres décadas anteriores. Di Stéfano superó a Johan Cruyff y Michel Platini mediante una elección en la que participaron lectores, antiguos ganadores y un jurado especializado.

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El nuevo premio se denomina BOAT, sigla de Ballon d’Or of All Time, o Balón de Oro de todos los tiempos. Su propósito es identificar cuál fue la mejor edición individual entre los futbolistas que conquistaron el galardón al menos dos veces. Por eso, la elección compara años concretos y no carreras completas.

Entre los candidatos aparecen Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazário, Johan Cruyff, Michel Platini, Marco van Basten, Franz Beckenbauer, Alfredo Di Stéfano, Kevin Keegan y Karl-Heinz Rummenigge. La votación distingue las temporadas premiadas de cada jugador. Por lo pronto, el 2008 de CR7 lidera con un 62 % de los votos, según las cifras difundidas por medios. Las mismas fuentes ponen a Messi 2023 en un 10 %.

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Una particularidad del BOAT es que participar cuesta un euro y una misma persona puede votar varias veces, siempre que pague cada voto. La plataforma presenta ese pago como una contribución que da acceso a una foto icónica descargable, a la comunidad del Balón de Oro y a un sorteo de dos entradas para la gala de 2027.

Aun así, el mecanismo ha generado críticas en redes sociales, pues algunos aficionados señalan que quienes dispongan de más recursos podrían respaldar repetidamente a su candidato favorito, por lo que el resultado no necesariamente reflejaría las preferencias de una cantidad equivalente de seguidores.

Los interesados podrán participar hasta el próximo 27 de octubre de 2026, cuando se cerrará la votación a las 11:59 de la noche, hora de París. Los resultados se comunicarán el 28 de octubre. Hasta entonces, los aficionados tendrán la oportunidad de apoyar las temporadas históricas que consideren más destacadas entre los múltiples ganadores del Balón de Oro.

El BOAT coincide con la celebración del Balón de Oro 2026, cuya gala se realizará el lunes 26 de octubre en el London Palladium, de Londres. Entre los principales aspirantes al premio masculino figuran Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Harry Kane y Erling Haaland. Este galardón, el reconocimiento individual más prestigioso del fútbol, reconoce el rendimiento de la temporada 2025-2026.

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