Así puede inscribirse en la Carrera Internacional San Silvestre 2025, en Chía

Será la edición 39 de la carrera, competencia que tradicionalmente cierra el calendario nacional del atletismo en Colombia.

Redacción Deportes
13 de noviembre de 2025 - 02:32 a. m.
La Carrera Internacional San Silvestre en 2024.
Foto: Cortesía Oficina de Prensa
La Carrera Internacional San Silvestre de Chía 2025 avanza. La competencia, que llega a su versión número 39 y se correrá el 31 de diciembre, ya abrió inscripciones el pasado 4 de noviembre. El evento está organizado por la Alcaldía de Chía y el Instituto Municipal de Recreación y Deporte (IMRD).

Este año la prueba contará con 14 categorías, que incluyen desde Pre-escolar y Escolar hasta Máster, Adulto Mayor, Discapacidad Cognitiva, Discapacidad en Silla de Ruedas, Popular Chía y Élite.

Las distancias van desde 563 metros hasta 10 kilómetros, lo que permite una participación amplia y adaptada a diferentes edades y condiciones. En total, se habilitaron 4.000 cupos y las inscripciones se realizan por fases: pronto pago hasta el 20 de noviembre, ordinarias del 21 al 30 y extraordinarias hasta el 13 de diciembre, con tarifas entre $50.000 y $90.000. Las categorías Popular Chía, Pre-escolar, Escolar, Pre-infantil, Discapacidad y Adulto Mayor no tienen costo.

La San Silvestre de Chía, que cierra tradicionalmente el calendario nacional del atletismo en Colombia, vuelve a consolidarse como una cita que mezcla deporte, comunidad y celebración.

Cada fin de año reúne a atletas profesionales, aficionados y familias que despiden el año corriendo por las calles del municipio. Las inscripciones permanecen abiertas en el enlace oficial, con el llamado a registrarse con anticipación para asegurar un cupo en una carrera que ya forma parte del corazón deportivo de la Ciudad de la Luna.

*Con información de la oficina de prensa

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Redacción Deportes

Temas recomendados:

Atletismo

Atletismo Colombiano

Deporte Colombiano

San Silvestre 2025

Chía

 

