Así puede inscribirse en la Carrera Internacional San Silvestre 2025, en Chía

La Carrera Internacional San Silvestre de Chía 2025 avanza. La competencia, que llega a su versión número 39 y se correrá el 31 de diciembre, ya abrió inscripciones el pasado 4 de noviembre. El evento está organizado por la Alcaldía de Chía y el Instituto Municipal de Recreación y Deporte (IMRD).

Este año la prueba contará con 14 categorías, que incluyen desde Pre-escolar y Escolar hasta Máster, Adulto Mayor, Discapacidad Cognitiva, Discapacidad en Silla de Ruedas, Popular Chía y Élite.

Las distancias van desde 563 metros hasta 10 kilómetros, lo que permite una participación amplia y adaptada a diferentes edades y condiciones. En total, se habilitaron 4.000 cupos y las inscripciones se realizan por fases: pronto pago hasta el 20 de noviembre, ordinarias del 21 al 30 y extraordinarias hasta el 13 de diciembre, con tarifas entre $50.000 y $90.000. Las categorías Popular Chía, Pre-escolar, Escolar, Pre-infantil, Discapacidad y Adulto Mayor no tienen costo.

La San Silvestre de Chía, que cierra tradicionalmente el calendario nacional del atletismo en Colombia, vuelve a consolidarse como una cita que mezcla deporte, comunidad y celebración.

Cada fin de año reúne a atletas profesionales, aficionados y familias que despiden el año corriendo por las calles del municipio. Las inscripciones permanecen abiertas en el enlace oficial, con el llamado a registrarse con anticipación para asegurar un cupo en una carrera que ya forma parte del corazón deportivo de la Ciudad de la Luna.

*Con información de la oficina de prensa

