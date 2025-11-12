MinDeporte se desatrasa con deudas a los atletas que se acumulaban desde 2023

Los jugadores de la selección de béisbol, medallistas colombianos en los Juegos Panamericanos de 2023. Foto: AP - Moises Castillo

El Ministerio del Deporte confirmó este miércoles la destinación de $9.700 millones para ponerse al día con los incentivos económicos pendientes de los medallistas colombianos.

Según la cartera, estos recursos permitirán cubrir premios correspondientes a 20 eventos internacionales realizados en 2023, cuyos pagos se harán con recursos de la vigencia 2025.

La ministra Patricia Duque señaló que los procesos ya están en trámite, con el objetivo de saldar una deuda que llevaba varios meses generando preocupación entre atletas y entrenadores.

En total, serán beneficiados 308 deportistas y 164 entrenadores de las delegaciones olímpicas, paralímpicas y sordolímpicas, cuyos podios fueron obtenidos en competiciones como los I Juegos Panamericanos Junior Cali, los XII Juegos Suramericanos Asunción, los V Juegos Suramericanos de Playa Santa Marta, los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe El Salvador 2023, los XIX Juegos Panamericanos Santiago 2023 y los VII Juegos Parapanamericanos Mayores Santiago 2023.

La cartera recordó además que en junio ya se habían desembolsado $1.800 millones, que cubrieron a 249 atletas y 163 entrenadores, tanto del sector olímpico como paralímpico.

Con este nuevo paquete financiero, el Ministerio busca cumplir a plenitud con los deportistas que han representado al país y que estaban a la espera de los incentivos.

La entidad invitó a atletas y para atletas a mantenerse atentos a las notificaciones para completar los desembolsos y reiteró que su propósito es garantizar que los logros internacionales reciban el reconocimiento económico correspondiente.

