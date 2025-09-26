Logo El Espectador
¿Quiénes son los dos juveniles colombianos que fichó el Porto?

Julián Pérez y Jhojan de la Cruz, ambos formados en Itagüí Leones, son las nuevas apuestas del club portugués.

Redacción Deportes con información de agencias
26 de septiembre de 2025 - 10:55 p. m.
Julián Pérez (izq.) y Jhojan de la Cruz, nuevos jugadores del Porto de Portugal.
Foto: FC Porto
El FC Porto, histórico equipo del fútbol portugués, anunció este viernes el fichaje de los delanteros colombianos Julián Pérez y Jhojan de la Cruz, que reforzarán su equipo sub-19 y con los que continúa su apuesta por el talento emergente del país sudamericano.

Ambos jugadores tienen 18 años y firmaron contratos profesionales con el Oporto, al que llegaron procedentes del Itagüí Leones, informó el club portugués en un comunicado. En el equipo antioqueño terminaron su formación.

En declaraciones a su nuevo club, Julián Pérez se mostró “muy contento porque es una oportunidad muy buena” y se describió como un jugador muy potente, técnico, rápido y con buen remate.

Por su parte, Jhojan de la Cruz se definió como un extremo “fuerte, regateador” y con “un estilo de juego atrevido”. Además, pretende alcanzar grandes cosas en Oporto, al igual que su compatriota Luis Díaz, que también pasó por el club portugués.

Julián Pérez y Jhojan de la Cruz son la más reciente apuesta del Oporto por Colombia, y algunos de los nombres más importantes del fútbol cafetero llegaron a Europa de la mano de los dragones. En los últimos 15 años brillaron en Portugal un puñado de cafeteros.

Además del mencionado Luis Díaz, James Rodríguez, Radamel Falcao, Jackson Martínez, Juan Fernando Quintero, Fredy Guarín o Matheus Uribe fueron algunos de los jugadores que pasaron por el conjunto del norte de Portugal, que incluso tiene una escuela en Bogotá.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Temas recomendados:

Porto

Julián Pérez

Jhojan de la Cruz

Itagüí Leones

FC Porto

 

