Así será la octava etapa del Clásico RCN 2025: recorrido, hora y dónde ver EN VIVO

La penúltima jornada anuncia duelo de velocistas en Buga, en un recorrido plano donde los líderes deberán estar atentos a fugas y bonificaciones. Foto: Anderson Bonilla - Clásico RCN

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La ronda de gran tradición en Colombia entra en su recta definitiva y este sábado disputará su penúltima fracción, una jornada que marcará el arribo de la caravana ciclística al departamento del Valle del Cauca.

El recorrido, de 135,9 kilómetros, unirá a Pereira con Buga y promete emociones en las metas volantes y esprints, más que en la montaña, tras dos días exigentes de alta exigencia.

La salida será en la capital de Risaralda, en el mismo punto donde finalizó la séptima etapa, y desde allí la ruta descenderá hacia Cartago para internarse en el norte del Valle. El pelotón atravesará municipios como Obando, La Victoria, Zarzal, Bugalagrande, Andalucía y Tuluá, antes de encarar el cierre en el histórico Parque Santa Bárbara Los Leones, en Buga, que acogerá por primera vez la llegada de esta edición.

Altimetría de la etapa 8 del Clásico RCN 2025

La fracción se perfila como terreno favorable para los esprinters. El perfil comienza en descenso y luego se mantiene en terreno llano, sin grandes dificultades montañosas, lo que hace prever un final al embalaje. En total, habrá tres metas volantes y tres esprints especiales, claves en la disputa de las camisetas por puntos.

Allí aparece el nombre de Leison Maca, líder del CRIC, quien ha sido protagonista en estas clasificaciones y parte con ventaja al portar las camisetas tanto de las volantes como de los esprints. La atención estará en sí sus rivales encuentran la oportunidad de descontarle en un terreno que no dará margen para despistes.

La etapa comenzará a las 9:00 a.m. y será trasmitida en el canal de YouTube de RCN desde las 10:30 a.m., y por la señal de televisión desde las 11:00 a.m.

Camargo defiende el amarillo

En la general, el boyacense Diego Camargo (Team Medellín-EPM) conserva la camiseta amarilla tras la séptima etapa, disputada entre Villamaría y Pereira, donde se impuso Sebastián Castaño (Team Sistecrédito). Pese a haber cedido tiempo, Camargo mantiene una renta de 39 segundos sobre Wilson Peña (Team Sistecrédito), su rival más cercano y quien amenaza con darle un vuelco a la clasificación en los últimos días.

La batalla por el podio se completa con Javier Jamaica (NU Colombia), tercero a 4:44, mientras que nombres como Yeison Reyes, Estiven García o Rodrigo Contreras se mantienen expectantes en el top-10.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador