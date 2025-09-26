Atlético Nacional vs. Millonarios en la Liga BetPlay: hora y dónde ver en vivo

La última vez que Nacional y Millonarios se enfrentaron fue en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025-I . Foto: El Espectador - José Vargas

La Liga BetPlay vivirá este sábado uno de sus partidos más esperados: Atlético Nacional recibe a Millonarios en el Atanasio Girardot, por la fecha 13 del campeonato. Aunque ninguno atraviesa su mejor momento, no deja de ser una de las rivalidades más significativas del fútbol colombiano.

Para los locales es una oportunidad de ponerle fin a una mala racha. La última vez que Nacional venció a Millonarios en Medellín por Liga fue en 2017. Desde entonces, pasaron 11 partidos sin triunfo verdolaga, una marca que ocho entrenadores no han logrado revertir hasta la fecha.

En ese lapso pasaron por la capital antioqueña Jorge Almirón, Juan Carlos Osorio, Alejandro Restrepo, Hernán Darío Herrera, Paulo Autuori, John Jairo Bodmer, Efraín Juárez y Javier Gandolfi, pero ninguno lo logró. Ahora la responsabilidad recae en Diego Arias.

El presente, en todo caso, parece darle cierta ventaja a los verdolagas, quintos en la tabla. Aunque la irregularidad los ha golpeado, cuentan con una de las nóminas más fuertes del país. La victoria en casa sería un impulso clave para encarar el cierre del todos contra todos.

Millonarios, por su parte, llega con la urgencia de sumar. El mal arranque en el semestre provocó la salida de David González y abrió paso al regreso de Hernán Torres. El equipo bogotano ocupa la casilla 12 y necesita encadenar triunfos para acercarse a los ocho mejores.

La visita tendrá que encarar este duelo clave con bajas sensibles en la defensa. Jorge Arias no podrá hacer parte de este clásico por sanción, mientras que Danovis Banguero todavía no se recupera de su lesión. El canterano Cristian Uparela fue citado por Torres como alternativa.

Cristian Uparela



Cristian Uparela



📆 04 de abril del 2007

📍 Cartagena, Bolívar

⚽ Defensa Central

📆 04 de abril del 2007
📍 Cartagena, Bolívar
⚽ Defensa Central
⚡️ Liderazgo, carácter y gran juego aéreo.

En Nacional está la incógnita de lo que podría pasar con Marino Hinestroza, pues si bien ya regresó a la convocatoria, no se sabe si ya está para ser titular o si será utilizado como revulsivo, lo que le daría más posibilidades a Andrés Sarmiento.

El encargado de impartir justicia en el juego entre verdolagas y embajadores será el vallecaucano Diego Ulloa. El caldense Cristian Aguirre y el risaraldense Javier Villa serán sus jueces de línea, mientras que el santandereano Ricardo García quedó encargado del VAR.

La jornada sabatina arranca en el Hernán Ramírez Villegas (2:00 p.m.), donde Deportivo Pereira recibe a Unión Magdalena. Más tarde, en Valledupar, Alianza medirá fuerzas con Llaneros (4:10 p.m.). Después, en Ibagué (6:20), Deportes Tolima y Independiente Medellín se verán las caras.

Nacional vs. Millonarios: hora y dónde ver en vivo:

Fecha: Sábado 27 de septiembre

Hora: 8:30 p.m.

Lugar: Atanasio Girardot (Medellín)

Canal: Win Sports+

