Racing eliminó a River en un final de locura: golazo de Juanfer Quintero

Racing avanzó a los cuartos del Clausura tras un 3-2 electrizante en Avellaneda. River había remontado con un golazo de Juan Fernando Quintero, pero un tanto en el 90+3’ selló su eliminación. Foto: Racing F.C

En Avellaneda, con un ambiente espectacular en el ‘Cilindro’, se vivió una noche cargada de tensión y dramatismo. Racing consiguió un triunfo agónico 3-2 frente a River Plate, resultado que le permitió avanzar a los cuartos de final del Torneo Clausura y que dejó al equipo de Marcelo Gallardo sumido en el cierre amargo de un 2025 lleno de frustraciones.

El partido tuvo varios condimentos: emociones cambiantes, decisiones tácticas determinantes y un golazo de Juan Fernando Quintero que, pese a su brillo, terminó siendo una postal triste para el Millonario.

El encuentro empezó con un golpe directo de la Academia. No habían pasado ni cinco minutos cuando Santiago Solari abrió el marcador con un cabezazo certero después de un centro preciso de Gabriel Rojas. Hubo revisión del VAR, sí, pero la jugada quedó convalidada, y ese impacto temprano marcó el pulso del primer tiempo.

River tardó en sacudirse el golpe, aunque con el correr de los minutos consiguió adelantar líneas y obligar al local a retroceder. Sebastián Driussi e Ignacio Fernández tuvieron el empate en una doble jugada que exigió lo mejor de Cambeses, figura clave para sostener la ventaja en ese tramo.

Todo cambió en la segunda mitad, especialmente después de que Gallardo decidiera apostar fuerte con un triple movimiento desde el banco. Entraron Juan Fernando Quintero, Giuliano Galoppo e Ian Subiabre, y salió Kevin Castaño, en una apuesta por más elaboración y presencia ofensiva. El impacto fue inmediato: Subiabre marcó el empate apenas unos minutos después.

Y como si el partido quisiera acelerarse aún más, River dio vuelta el marcador con una obra de arte de Juanfer. El colombiano recogió un rebote al borde del área y sacó un remate impecable, seco, imposible para Cambeses. Era el 1-2 parcial, un estallido breve para los visitantes y un gesto de disculpa del ’10’ hacia la hinchada local, un detalle que dejó claro que en Avellaneda todavía reconocen su pasado.

Pero el ritmo del partido ya estaba desbordado. Racing entendió que no podía quedarse esperando y adelantó líneas con decisión. En esa búsqueda encontró el empate al minuto 73, cuando un disparo de Fernández terminó desviándose en Martínez Quarta y descolocó por completo a Franco Armani. Fue un golpe de azar que volvió a barajar el partido y que alimentó un cierre frenético.

Cuando parecía inevitable que el duelo se estirara a la prórroga, apareció la acción que cambió la noche: Gastón Martirena marcó el 3-2 en el 90+3’, un derechazo agónico que desató el delirio en el Cilindro y que selló la clasificación de Racing. River, que había remontado con carácter, terminó lamentando errores, desatenciones y un año que el propio partido pareció resumir: buenas intenciones, momentos de calidad —el de Juanfer sobre todo—, pero sin el premio mayor.

Racing avanzó con autoridad emocional y futbolística. River cerró su 2025 sin consuelo, eliminado y con la sensación de que ni siquiera un golazo de Juanfer Quintero pudo rescatarlo de otra noche que termina en silencio.

