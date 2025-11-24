Se terminó la novela de Néiser Villarreal y Millonarios: este sería su nuevo equipo

El delantero fue desvinculado de manera anticipada por el club bogotano y ya alista maletas para incorporarse a su nuevo club, donde lo esperan en los próximos días. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La relación entre Millonarios y Néiser Villarreal llegó a su punto final de manera oficial, en un desenlace que se venía incubando desde hace varios meses y que ahora queda oficialmente sellado. A través de un comunicado breve y directo, el club bogotano informó que el delantero fue desvinculado de manera anticipada, aun cuando su contrato estaba pactado hasta el 30 de noviembre.

El mensaje del club no ofreció mayores explicaciones, pero la ruptura era previsible. Tras su participación en el Mundial Sub-20, Villarreal no regresó a entrenamientos con Millonarios, repitiendo una situación que ya había ocurrido después del Sudamericano de comienzos de 2025. Esos ausentismos, sumados a comportamientos que generaron malestar entre aficionados y directivos, minaron la relación. Entre ellos, uno que tomó especial relevancia: una aparición del delantero en un directo de redes sociales luciendo la camiseta del América de Cali, gesto que fue recibido como una provocación por buena parte de la hinchada azul.

Este cúmulo de episodios terminó por hacer insostenible la continuidad de un jugador que, pese a sus conflictos recientes, había sido una de las figuras de la selección Sub-20 y una apuesta importante del club para el futuro.

¿Qué viene ahora para Néiser Villarreal?

Con la salida confirmada, el mapa de ruta de Villarreal empieza a trasladarse hacia Brasil. Desde la prensa deportiva de ese país se afirma que el atacante es esperado en Belo Horizonte en los próximos días para incorporarse al Cruzeiro, club con el que firmó un precontrato a comienzos de septiembre. Según reportes citados por medios brasileños, el futbolista no podrá ser inscrito este año, por lo que su adaptación será paulatina y orientada al 2026.

De acuerdo con lo que señala GloboEsporte, el jugador había firmado ese preacuerdo mientras se recuperaba de una lesión de rodilla que incluso puso en duda su presencia en el Mundial Sub-20. Finalmente llegó a tiempo y se convirtió en pieza clave de la campaña que dejó a Colombia en el tercer lugar.

Su última aparición oficial fue justamente en el juego por el tercer puesto ante Francia, donde cerró un ciclo con la selección juvenil que contrastó con su situación en Bogotá. En total, Villarreal disputó 32 partidos con Millonarios y anotó 13 goles, números que reflejan el potencial deportivo que lo llevó a ser una de las promesas del club, pero también el carácter abrupto de una salida marcada por desencuentros.

Con su futuro inmediato apuntado hacia Brasil, queda por ver si en un nuevo entorno puede reenfocar su trayectoria y consolidar una carrera que, a sus 20 años, sigue siendo una incógnita entre el talento y la disciplina. Millonarios, por su parte, da por cerrado un episodio que deja enseñanzas internas y un vacío deportivo que deberá resolver en plena planificación de la próxima temporada.

