Chelsea vs. Barcelona: TV, horarios y juegos de Champions League en la fecha 5

Ambos equipos están igualados en puntos y fuera del Top 8, se juegan en Londres buena parte de sus opciones de evitar el repechaje y avanzar directo a los octavos. Foto: Agencia EFE

A Lamine Yamal lo separaba apenas un par de cumpleaños del golazo con el que Andrés Iniesta silenció Stamford Bridge en 2009. Hoy, convertido en la brújula creativa del Barcelona, el extremo de 18 años vivirá este martes su primer partido en ese mismo escenario, pero esta vez, en un encuentro de fase regular que comienza a perfilar a los favoritos.

El enfrentamiento entre Chelsea y Barcelona asoma como uno de los duelos de mayor voltaje de la quinta jornada de la fase de liga de la Champions. No se juegan eliminatoria, pero sí buena parte de las opciones de evitar el incómodo play-off de repesca. Los números hablan solos: ambos llegan con siete puntos, empatados y fuera del Top 8, un territorio demasiado estrecho para dos proyectos diseñados para competir más arriba.

Ese trasfondo numérico se suma a una rivalidad que, sin ser continua, ha marcado varias noches de la Champions en las últimas dos décadas. Desde aquella eliminatoria que se definió con el zurdazo eterno de Andrés Iniesta, hasta el último cruce en 2017-2018, resuelto con un global de 4-1 para los azulgranas, Stamford Bridge y el Camp Nou han sido escenarios donde casi siempre pasa algo grande. Ahora, el guion está en manos de un Barça distinto, sin Messi, pero sí con Yamal, el chico que entonces tenía diez años y que ahora aparece como la pieza más desequilibrante del equipo.

La buena noticia para Hansi Flick es que Yamal llega con aire. Tras superar los problemas físicos que lo frenaron en este arranque de curso, el extremo reapareció con dos asistencias en la goleada del fin de semana ante el Athletic. Una de ellas, con el exterior, recordó por qué su fútbol genera tanta expectativa a tan temprana edad. “Ha trabajado duro estas dos semanas”, dijo Flick en la previa de ese partido, satisfecho con el nivel recuperado del juvenil, que se perdió la última cita con España por pubalgia.

El técnico alemán también celebra la recuperación de Joan García y Raphinha, que regresaron en el reencuentro del Barça con el renovado Camp Nou. La vuelta del arquero fue un alivio inmediato: primera vez en 12 partidos que el equipo deja su arco en cero. Y arriba, aunque Raphinha sigue buscando el gol, la cuota la están poniendo Lewandowski, Ferran Torres y Fermín López, responsables de los cuatro tantos ante el Athletic. Flick volvió a subrayar la vigencia del delantero polaco: “Es uno de los mejores 9 de la última década, está en forma y tiene hambre”.

Pero si el Barça aterriza en Londres con confianza, el Chelsea no se queda atrás. Los londinenses también encadenan semanas positivas –cuatro victorias y un empate– y, aunque perdieron uno de los siete duelos históricos ante el Barça en Stamford Bridge, saben hacerse fuertes en casa. La visita azulgrana, eso sí, ya ha demostrado que puede ganar en territorio inglés esta temporada, tras el triunfo en Newcastle en el estreno del torneo.

Partidos del martes – Champions League (hora de Colombia)

12:45 p. m.

Ajax vs. Benfica

Galatasaray vs. Royale Union SG

3:00 p. m.

Bodo/Glimt vs. Juventus

Borussia Dortmund vs. Villarreal

Chelsea vs. Barcelona

Manchester City vs. Bayer Leverkusen

Marsella vs. Newcastle

Nápoles vs. Qarabag

Slavia Praga vs. Athletic Club

Los juegos se podrán seguir por ESPN y Disney Plus.

