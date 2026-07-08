Rafael Santos Borré volvió a River Plate y firmó contrato hasta 2029: video

El delantero colombiano inició oficialmente su segundo ciclo en River Plate tras cinco años de en el fútbol alemán y brasilero. Foto: River Plate

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Rafael Santos Borré ya volvió a vestir los colores de River Plate. Después de cinco años lejos del club, el delantero colombiano comenzó oficialmente su segundo ciclo en el equipo argentino tras sumarse a los entrenamientos en el predio de Ezeiza, luego del regreso de la pretemporada realizada en España. El atacante, de 30 años, ya firmó su contrato hasta diciembre de 2029 junto al presidente Stefano Di Carlo y buscará escribir un nuevo capítulo con la camiseta del conjunto de Núñez.

El regreso del atacante genera expectativa por lo que representó durante su primera etapa. Entre 2017 y 2021 disputó 149 partidos, marcó 55 goles y aportó 18 asistencias, cifras que lo convirtieron en el máximo goleador del primer ciclo de Marcelo Gallardo. Además, fue protagonista de una de las épocas más exitosas de la institución al conquistar seis títulos, entre ellos la Copa Libertadores de 2018 y la Recopa Sudamericana de 2019, además de dos Copas Argentina y dos Supercopas Argentinas.

La ilusión de volver a River

Tras completar la revisión médica, el colombiano expresó la emoción que le genera regresar al club. Borré aseguró que vuelve con una gran ilusión de seguir consiguiendo alegrías y de alcanzar nuevos objetivos en una institución a la que calificó como una de las más grandes.

El atacante también explicó que la llegada de Eduardo Coudet al banquillo fue un factor importante para tomar la decisión de regresar. Según comentó, considera al entrenador como un técnico competitivo, con una mentalidad ganadora y que siempre busca imponerse, características que influyeron en su elección. Ambos coincidieron anteriormente en Internacional de Porto Alegre.

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Un jugador más completo tras su paso por Europa y Brasil

Borré considera que la experiencia acumulada fuera de Argentina le permitió evolucionar tanto dentro como fuera de la cancha. Recordó que dejó River siendo un futbolista joven y que, tras su recorrido por el fútbol europeo y brasileño, siente que regresa con mayores herramientas para aportar al equipo.

El delantero también destacó que ese proceso le dio más personalidad sobre el terreno de juego, además de una visión diferente para interpretar los espacios y el desarrollo de los partidos, aspectos que espera poner al servicio del plantel en esta nueva etapa.

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Reencuentro con viejos compañeros y un nuevo desafío

Otro de los aspectos que más entusiasma al atacante es la posibilidad de reencontrarse con varios futbolistas con los que compartió algunos de los momentos más exitosos de su carrera. Borré calificó ese regreso como algo muy especial por la amistad construida con varios integrantes del plantel y por los recuerdos de las conquistas obtenidas juntos.

Finalmente, reiteró que la posibilidad de volver a River hizo mucho más sencilla la decisión de afrontar este nuevo reto. Convencido del proyecto deportivo y del equipo que se está conformando bajo la dirección de Coudet, el colombiano aseguró que encara esta nueva etapa con una gran ilusión de volver a pelear por títulos y aportar goles con la banda roja.

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