Real Madrid ganó con polémica y doblete de penalti de Mbappé en Champions: video

Kylian Mbappé rescató una vez más a Real Madrid con un doblete de penalti contra Marsella (2-1), este martes en el Santiago Bernabéu en la primera jornada de la Champions League 2025/26.

Pese a que Timothy Weah (22) adelantó a los marselleses, el atacante francés transformó dos penales (29 y 81), que le dieron la victoria en Champions a los blancos.

El conjunto francés, visiblemente nervioso -a Gerónimo Rulli casi se le cuela una pelota en su propia portería-, no lograba pasar de su campo por la presión madridista en los primeros instantes.

En el minuto cuatro de juego, Xabi Alonso se vio obligado a cambiar a Trent Alexander-Arnold por Dani Carvajal después de que el inglés sintiera molestias en la parte posterior del muslo.

Pero la embestida merengue continuó. En un robo, el argentino Franco Mastantuono, el debutante en Champions League con Real Madrid, estrelló el balón en el poste y Mbappé avisó con un disparo que paró Rulli.

Sin embargo, un Marsella bien posicionado y paciente esperó su oportunidad. El inglés Mason Greenwood recuperó un balón tras presionar y forzar un mal pase de Arda Güler a Dean Huijsen, y entregó a Weah para batir a Thibaut Courtois al palo corto.

Pese al tanto en contra, a Real Madrid no le costó mucho igualar tras un fallo de Kondogbia que derribó a Rodrygo dentro del área tras meterle la pierna.

Desde los once metros, Mbappé se frenó antes de golpear fuertemente un balón que perforó la red, pese a que Rulli adivinó su trayectoria.

La expulsión de Carvajal

Marsella aguantaba el resultado y se ilusionaba con la expulsión de Carvajal, quien golpeó al arquero Rulli.

El penalti de la polémica

Al 78, en un balón dividido en el área entre Vinícius Júnior y Facundo Medina, el árbitro sancionó penalti luego de que la pelota impactara en el brazo del defensor argentino.

Mbappé, con la sangre fría que está demostrando en los penales, volvió a enviar el balón hacia su lado izquierdo. Rulli tocó pero no pudo evitar que entrara.

“Quiero marcar los máximos goles posibles. No me pongo límites. Quiero ayudar al equipo; si eso es meter muchos goles, presionar, dar asistencias… lo que sea”, dijo en Movistar+.

“Me siento muy bien. No pienso en ser el líder o uno de ellos. Pienso en ser yo y en ayudar a mis compañeros. Me siento bien en el equipo, hay muchos jugadores más jóvenes que yo y espero ayudarles a sacar su mejor versión y ganar títulos”, declaró el francés.

Así las cosas, el próximo duelo de Real Madrid será ante Kairat Almaty en Kazajistán, el martes 30 de septiembre. Por su parte, Marsella recibirá a Ajax el mismo día.

