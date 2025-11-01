Real Madrid goleó a Valencia y se afianzó en la cima de LaLiga

El delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, marcó un doblete en la victoria 4-0 sobre Valencia. Foto: EFE - Sergio Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Real Madrid reafirmó este sábado su buen presenta en la LaLiga EA Sports 2025/2026. El equipo dirigido por Xabi Alonso venció con autoridad 4-0 a Valencia en el estadio Santiago Bernabéu y se consolidó como líder absoluto del campeonato con 30 puntos, siete más que su escolta, el Villarreal.

Desde el pitazo inicial, el conjunto blanco impuso condiciones y mostró una superioridad evidente. El primer golpe llegó al minuto 19, cuando Kylian Mbappé fue derribado en el área y él mismo se encargó de ejecutar el penalti con su habitual frialdad para abrir el marcador.

El francés, en estado de gracia, amplió la diferencia diez minutos después, al 30’, tras una gran acción colectiva. El turco Arda Güler lanzó un centro preciso que Mbappé conectó de primera intención con una definición impecable para estirar la ventaja.

Antes del descanso, el árbitro volvió a sancionar una falta dentro del área valenciana. El brasileño Vinícius Junior tomó la responsabilidad desde los 12 pasos pero falló el penalti, enviando el balón a las manos del portero Julen Agirrezabala.

Sin embargo, el cuadro merengue tuvo su revancha indirecta poco después, cuando el volante inglés Jude Bellingham recibió la pelota fuera del área y desde allí, con un potente disparo cruzado, puso el tercero a los 43 minutos de la primera mitad.

En el complemento, el compromiso perdió ritmo y el Madrid administró la ventaja. Mbappé rozó el triplete en un par de ocasiones, pero le faltó precisión en la definición. El que sí marcó fue Álvaro Carreras, que puso el 4-0 definitivo al 82.

¡YA ES GOLEADA EN EL SANTIAGO BERNABÉU!



Álvaro Carreras y un tremendo golazo para convertir el cuarto gol de Real Madrid ante Valencia.#LaLigaEnDSPORTS #RealMadridValencia pic.twitter.com/Q661BAHjlC — DSPORTS (@DSports) November 1, 2025

El resultado reafirma el gran momento del líder del fútbol español, que acumula diez victorias y un empate en once jornadas y exhibe una solidez tanto ofensiva como defensiva que lo mantiene como el principal candidato al título.

Mientras tanto, Barcelona (3°, con 22 puntos), golpeado tras perder el Clásico, ahora se prepara para vencer este domingo al Elche en el Estadio Olímpico de Montjuic (12:30 p.m. hora colombiana) si quiere evitar que el Madrid se le escape en la carrera por LaLiga.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador