Sábado de goles para la familia de Cristiano Ronaldo: él y su hijo marcaron

El sábado fue una jornada redonda para la familia de Cristaino Ronaldo. Mientras el astro portugués volvía a ser decisivo con el Al-Nassr en Arabia Saudita, su hijo, Cristiano Ronaldo Jr., se estrenaba como goleador con la selección Sub-16 de Portugal.

En la Saudi Pro League, Cristiano firmó un doblete en la victoria 2-1 del Al-Nassr frente al Al Fayha, por la séptima fecha del campeonato. Con esa victoria el cuadro auriazul se mantuvo en el primer lugar del certamen, con tres puntos de ventaja sobre el segundo.

El conjunto visitante abrió el marcador a los 13 minutos con tanto de Jason Remeseiro. A los 37’ cayó el empate, cuando el equipo de Riad armó una jugada colectiva de lujo y, tras varios toques, CR7 movió las redes tras asistencia del francés Kingsley Coman.

El duelo parecía condenado al empate, pero el experimentado delantero luso volvió a aparecer en el minuto 90+15, cuando transformó un tiro penalti que significó el triunfo sobre la hora. Su disparó al centro venció la resistencia del portero panameño Orlando Mosquera.

Con este doblete, Cristiano alcanzó los 952 goles oficiales como profesional, acercándose un poco más a los 1.000 goles, una cifra que hace unos años parecía inalcanzable. A sus 40 años, el capitán del Al-Nassr no para de marcar.

A más de 3.000 kilómetros de su padre, en Turquía, Cristiano Ronaldo Jr., también conocido como Cristianinho, anotó su primer tanto con la selección Sub-16 de su país. Su tanto abrió el marcador del duelo que finalizó 3-0 a favor de los lusos.

El compromiso hizo parte de la Copa Federación, en un encuentro ante el combinado nacional de Gales, en el que el joven atacante —canterano del Al-Nassr saudí— se reportó con una definición de primera desde la media luna al minuto 42.

Padre e hijo marcaron el mismo día, aunque en diferentes latitudes y niveles. Uno busca los cuatro dígitos, mientras que el otro le apunta a brillar para llegar lo más pronto posible al profesionalismo.

