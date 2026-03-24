Real Madrid vs. Barcelona en la Champions: Hora y dónde ver el partido de Linda Caicedo

Linda Caicedo (centro) es una pieza clave del Real Madrid femenino. Foto: EFE - SERGIO PEREZ

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El estadio Alfredo Di Stéfano será este miércoles el escenario de uno de los duelos más atractivos de los cuartos de final de la Liga de Campeones Femenina. Real Madrid, liderado por la colombiana Linda Caicedo, recibirá a Barcelona en un partido que promete emociones desde el primer minuto hasta el último.

En juego no estará solo el orgullo de uno de los clásicos más encendidos del fútbol europeo, sino también un lugar en las semifinales del torneo continental más importante del mundo. La rivalidad histórica entre ambos conjuntos convierte este encuentro en mucho más que un partido de cuartos de final.

Barcelona accedió directamente a esta instancia tras terminar entre las cuatro primeras de la fase de liga. El Real Madrid, por su parte, tuvo que superar a Paris FC en la ronda de repechaje para llegar a esta fase, en la que se medirá a su eterno rival en busca de un lugar entre los cuatro mejores de Europa.

El cuadro catalán es el claro favorito en esta llave. Las azulgranas han conquistado tres títulos de la Liga de Campeones Femenina —en 2021, 2023 y 2024— y llegan como vigentes subcampeonas tras caer en la final de la pasada edición ante el Arsenal de Inglaterra.

Sin embargo, Real Madrid confía plenamente en Linda Caicedo, su gran figura, para hacerle frente a las culés. La colombiana es una de las jugadoras más desequilibrantes del fútbol español y en la presente temporada acumula, sumando todas las competencias, nueve goles y ocho asistencias en 32 partidos.

Los otros tres cruces de los cuartos de final también prometen grandes emociones. Este martes se disputarán el Wolfsburgo-Lyon (12:45 p.m.) y el Arsenal-Chelsea (3:00 p.m.), este último histórico por ser la primera vez que dos equipos de la misma ciudad se enfrentan en esta fase de la Champions femenina. El miércoles cierra la jornada el Manchester United vs. Bayern Múnich (3:00 p.m.).

Los partidos de vuelta de los cuartos de final se jugarán la semana siguiente, entre el 1 y 2 de abril, completando así los dos compromisos que definirán los cuatro semifinalistas. El equipo español que se imponga en este Clásico de 180 minutos se medirá al vencedor del duelo entre Manchester United y Bayern Múnich.

Tras este duelo europeo, Linda Caicedo volverá a vestir la camiseta de la selección de Colombia. Entre el 10 y el 18 de abril, la tricolor retoma la Liga de Naciones Femenina con compromisos ante Venezuela, Chile y Argentina, encuentros en los que la volante vallecaucana será pieza clave para sumar puntos que acerquen a Colombia al Mundial de Brasil 2027.

Hora y dónde ver en vivo Real Madrid vs. Barcelona en la Liga de Campeones Femenina:

Fecha: Miércoles 25 de marzo

Hora: 12:45 p.m. (hora colombiana)

Lugar: Estadio Alfredo Di Stefano (Madrid)

Canal: Disney+

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