Abucheos y silbidos en el Bernabéu: así fue la tensa victoria de Real Madrid contra Levante

El debut de Álvaro Arbeloa en LaLiga estuvo marcado por una fuerte protesta en las tribunas del Santiago Bernabéu. Foto: EFE - FERNANDO VILLAR

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Real Madrid encontró alivio en una noche tensa del Bernabéu por sus resultados recientes en Copa del Rey y Supercopa. En el debut de Álvaro Arbeloa como entrenador en LaLiga, el equipo blanco venció 2-0 al Levante en la vigésima jornada, un resultado que calmó el descontento de la grada, al menos de manera provisional, y que le colocó presión al líder, Barcelona.

La victoria no borró los silbidos ni el clima de protesta que envolvió el inicio del partido, pero sí le dio al Madrid la aritmética que necesitaba para seguir compitiendo arriba en la tabla.

El partido arrancó con una pitada generalizada desde las tribunas. Cada toque de Vinícius, Jude Bellingham, Fede Valverde y Dean Huijsen fue acompañado por silbidos, mientras que el presidente Florentino Pérez también fue blanco del enojo, con cánticos de “Florentino dimisión” tras la reciente pérdida de dos títulos (Supercopa y Copa del Rey) y el cambio de entrenador.

En ese contexto, Arbeloa apostó por un once continuista, sin riesgos ni grandes novedades, con el regreso de Kylian Mbappé como principal carta ofensiva. El primer tiempo, sin embargo, fue flojo, con un Madrid sin velocidad ni profundidad, contra un Levante ordenado, que defendió con una doble línea y aprovechó el nerviosismo del ambiente.

La crisis en Real Madrid

La falta de respuestas futbolísticas profundizó el malestar. Real Madrid dominaba la posesión, pero sin generar peligro real. Pasaron más de 30 minutos sin una ocasión clara, y la única aproximación relevante fue un pase largo de Raúl Asencio que Mbappé voleó desviado.

La grada respondió con más silbidos y pañuelos blancos. La apatía demostrada durante los primeros minutos de juego colmaba la paciencia. En medio de ese clima, Arbeloa movió el banco antes del descanso y preparó el ingreso de Arda Güler, buscando cambiar el ritmo de un partido que se le iba de las manos.

El segundo tiempo tuvo otro pulso. Arda Güler entró para activar al equipo, acelerar la circulación y asumir responsabilidades. El turco fue el punto de quiebre emocional y futbolístico: pidió la pelota, remató al arco y conectó con Mbappé en los metros finales.

A los 58 minutos, el francés fue derribado en el área por Adrián de la Fuente y él mismo transformó el penal en el 1-0, un gol que funcionó como ansiolítico colectivo. Con la ventaja, el Madrid ganó confianza y empezó a manejar el partido con mayor control.

Siete minutos después, a los 65’, llegó el golpe definitivo: Asencio, cada vez más fiable, conectó de cabeza un córner servido por Güler y selló el 2-0. El estadio, hasta entonces en pie de guerra, bajó el volumen de la protesta.

Vea los goles de Real Madrid

¿Cómo quedó el Real Madrid en la tabla de LaLiga?

Con este triunfo, el Real Madrid mete presión directa al FC Barcelona, que lidera el campeonato con 49 puntos y ahora le saca solo una unidad de ventaja, a la espera de su partido del domingo ante la Real Sociedad en Anoeta.

El resultado no resuelve todas las dudas ni borra el ruido institucional y futbolístico, pero sí mantiene al Madrid en carrera por el título, en una Liga que entra en su tramo decisivo con márgenes mínimos.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador