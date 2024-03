Real Madrid y Manchester City, a cuartos de Champions League: vea los goles

El centrocampista del Real Madrid Jude Bellingham, al término del partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones que Real Madrid y RB Leipzig han disputado este miércoles en el estadio Santiago Bernabéu. Foto: EFE - Juanjo Martín

Sin sorpresas, Real Madrid y Manchester City cumplieron este miércoles en la vuelta de octavos de Champions ante Leipzig (1-1) y Copenhague (3-1) respectivamente, y unieron sus nombres a los de París SG y Bayern de Múnich en unos cuartos de final en los que, de momento, figuran las grandes escuderías del fútbol europeo.

Si el martes habían sellado su boleto a cuartos el actual líder y campeón de la liga francesa y el vigente campeón de la Bundesliga alemana, este miércoles fue el turno del máximo favorito para conquistar la Liga española y el último campeón de Inglaterra y de la Champions League. Los octavos de final llegan así a su ecuador y se completarán la próxima semana.

La noche fue tan plácida como se esperaba en el Etihad Stadium de Mánchester, donde los ‘Citizens’ dominaban con un 3-1 al descanso que suponía un 6-2 en el global de la eliminatoria ante el modesto equipo danés, pero, en cambio, la incertidumbre y una sensación de caminar por el borde del precipicio flotó en el ambiente del Santiago Bernabéu hasta que el árbitro señaló el camino a vestuarios, instantes después de que Dani Olmo estrellase un balón en el travesaño que pudo haber enviado el partido a la prórroga.

Pero finalmente los blancos estarán en cuartos gracias a su victoria 1-0 en la ida, que dejó la eliminatoria con un global de 2-1 a su favor, tras un partido en el que el Real Madrid se adelantó con un gol de Vinicius (65) y que fue igualado por Willi Orbán (68).

Los merengues sufrieron en un duelo en el que por primera vez en Champions el estadio Santiago Bernabéu cerró su nueva cubierta, lo que amplificó el sonido de la pitada con la que el público despidió a su equipo al descanso.

‘Arañazo’

Menos apuros pasó el gran favorito a revalidar el título, el Manchester City. Consciente de la renta cosechada en la ida y ante la inminencia del duelo crucial por la Premier League el domingo ante el Liverpool, Guardiola realizó hasta siete variaciones en el once inicial que había ganado en Copenhague, conservando a Haaland en punta, escoltado esta vez por el argentino Julián Álvarez.

Pese a las rotaciones y el descanso de varios titulares habituales, el City salió como un rodillo y antes de los diez primeros minutos ya se había distanciado con los tantos del suizo Manuel Akanji (5) y de la ‘Araña’ Álvarez (9).

El noruego Mohamed Elyounoussi acortó para los daneses en el 29 y otro noruego, Erling Haaland, puso el 3-1 definitivo en el 45+3.

Son ya veinte los partidos seguidos en los que el City no ha perdido y en su templo del Etihad Stadium no cae desde noviembre de 2022. El Copenhague no parecía el rival más capacitado para cortar esas rachas y, como se esperaba, no tuvo opción.

Con la mente en Liverpool

Ya desde antes del partido, casi todos en la galaxia ‘Citizen’ pensaban irremediablemente en el gran desafío del equipo esta semana: la visita del domingo a Anfield para medirse al Liverpool, el líder de la Premier League.

Con solo un punto menos en la clasificación inglesa, ese partido es de capital importancia para Josep Guardiola, que dio descanso a varios titulares habituales, especialmente Kevin De Bruyne y Phil Foden, ese último el jugador que más minutos ha disputado para el City esta temporada.

Con el mínimo desgaste físico y mental, el City puede centrarse ya al 100% en el Liverpool, que tendrá un día menos de descanso porque el jueves visita al Sparta de Praga en la ida de octavos de la Europa League.

