Así quedó la tabla de la Liga BetPlay tras la derrota de Santa Fe ante Once Caldas

Once Caldas logró un triunfazo en Bogotá y salió del fondo de la tabla de la Liga BetPlay 2025.

Con doblete de Michael Barrios (7′, 54′), el ‘blanco-blanco’ derrotó a Santa Fe por 2-1. Santiago Mosquera descontó para el cardenal al 45+2.

El equipo de Manizales se fue arriba gracias a una jugada individual de Luis Francisco Sánchez, que provocó un penalti. Michael Barrios cobró con frialdad, engañó al portero Andrés Mosquera Marmolejo y adelantó a su equipo al minuto 30.

Santa Fe respondió justo antes del descanso. Un centro preciso encontró a Santiago Mosquera, quien definió de primera para el 1-1 parcial al 45+2, en una jugada de alta factura que ilusionaba a la afición cardenal.

La segunda parte comenzó con un golpe de autoridad del visitante. Al minuto 53, Barrios cazó una pelota al borde del área y, con sutileza, la elevó por encima de Marmolejo para marcar un golazo que puso el 2-1 definitivo.

Santa Fe buscó el empate en los minutos posteriores, pero Once Caldas defendió con orden y no dejó escapar la victoria, la primera en el campeonato.

La tabla de la Liga BetPlay se mueve

Con este triunfo, Once Caldas llegó a seis puntos en la clasificación (una victoria, tres empates y cuatro derrotas) y dejó el último lugar, ahora ocupado por América con cinco unidades.

Santa Fe, por su parte, se quedó con 12 puntos en la novena posición, a la espera del clásico capitalino frente a Millonarios, que suma siete puntos y ocupa la casilla 16.

Otros resultados destacados de la fecha nueve

La jornada también dejó otros resultados relevantes. Junior se impuso con contundencia 4-0 sobre Llaneros en Barranquilla y se consolidó como líder con 20 unidades.

Independiente Medellín dio un golpe de autoridad en Palmaseca tras derrotar 3-1 al Deportivo Cali y se ubicó en la segunda casilla con 19 puntos.

Tolima, con 17, completa el podio de la tabla, mientras que Atlético Nacional ocupa el cuarto lugar con 16 unidades.

Millonarios, por su parte, celebró por primera vez en Rionegro con un triunfo 2-1 ante Águilas Doradas, resultado que le permitió salir de la zona más baja de la tabla.

En Valledupar, Alianza venció 1-0 al América, agravando aún más la crisis del conjunto escarlata, pues Diego Gabriel Raimondi dejó de ser el D.T. del equipo este lunes.

Así quedó la tabla de la Liga BetPlay tras la novena fecha

