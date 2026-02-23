Respaldo total: el DT de Cruzeiro apoyó a Néiser Villarreal luego de su llanto en el banco

Néiser Villarreal, en su presentación con Cruzeiro. Foto: Cruzeiro, vía X

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Néiser Villarreal no la pasa bien en Brasil. El colombiano de 20 años fue titular el fin de semana en el partido entre Cruzeiro y Pouso Alegre. Sin embargo, luego de 62 minutos en el campo de juego y 159 en lo que va de la temporada, el canterano de Millonarios no ha podido marcar un gol.

Fue reemplazado por Bruno Rodrigues y tan pronto se sentó en el banco de suplentes, se puso a llorar. Tite, exseleccionador de Brasil y actual entrenador de Cruzeiro, lo consoló y en rueda de prensa lo respaldó.

“Imaginen a un joven que se muda a un nuevo país y llega a un club prestigioso como Cruzeiro. Surgieron oportunidades, pero así es la vida. Jugó bien, la precisión llegará pronto. Le toca al entrenador, que tiene más experiencia, inculcarle un poco más de calma”, dijo Tite en la conferencia de prensa.

¿Qué dijo Tite sobre Néiser Villarreal?

El delantero recibió una calificación de 6,5 por parte de Sofascore en la victoria 2-1 de Cruzeiro sobre Pouso Alegre. Las anotaciones vinieron de parte de Lucas Silva y Bruno Rodrigues. Villarreal tuvo tres remates, uno al arco y además erró una clara ocasión de gol.

Situaciones que alimentaron su frustración y desembocaron en el llanto que mostró en el banco. Eso sí, el estratega brasileño destacó su profesionalismo para entrenar. Una actitud que poco se le vio en su paso por Millonarios.

“Hay que pedirle a la afición que lo abrace. Es joven, trabaja duro, no es descuidado, no es negligente, no se relaja. Es un chico de oro. Todos en la banca, no solo yo, lo hablamos y lo trajimos para que no estuviera solo”, dijo Tite.

¿Cuándo vuelve a jugar Neiser Villarreal?

Por el momento, Cruzeiro se alista para el partido de este miércoles 25 de febrero de 2026 contra Corinthians por la cuarta fecha del Brasileirão. La situación del equipo brasileño no es la mejor, pues marcha último en la tabla de posiciones.

De sus tres primeros partidos en el campeonato nacional, ha empatado uno (2-2 vs. Mirassol) y ha perdido dos (4-0 vs. Botafogo y 2-1 vs. Coritiba). Un contexto que le exige la victoria frente al conjunto paulista este miércoles.

Habrá que esperar cómo siguen las cosas para Néiser Villarreal en Cruzeiro y por cuánto tiempo se extenderá su mala racha. Vale la pena recordar que Villarreal llegó al fútbol de Brasil, luego de un accidentado paso por Millonarios.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador