Sabor Tricolor en los premios The Best: estos son los colombianos nominados

FIFA anunció la larga lista de nominados para sus premios The Best, la ceremonia que galardona que celebrar los mejor del fútbol mundial a nivel individual y colectivo. Entre la celebración, Colombia cumplió con una cuota destacada tanto en el fútbol masculino, cómo femenino.

Jhon Arias, con un presente complicado en el Wolverhampton, recibió una noticia que le devuelve la sonrisa: su nominación al once ideal del año en los premios The Best. El colombiano recibió el reconocimiento tras un comienzo de año donde se consolidó como ídolo del Fluminense y figura destacada en el Mundial de Clubes 2025.

Arias dejó su sello en aquel torneo con actuaciones memorables: fue elegido tres veces como el jugador más valioso —ante Borussia Dortmund, Ulsan Hyundai y el Inter de Milán— y marcó un golazo que lo consagró como uno de los protagonistas del certamen. Aunque el sueño se detuvo en los cuartos de final frente al Chelsea.

Ahora, su nombre aparece junto a figuras como Jude Bellingham, Pedri, Moisés Caicedo, Enzo Fernández, Cole Palmer, Jamal Musiala, Alexis Mac Allister y Vitinha, en una competencia que combina la votación de hinchas, periodistas, capitanes y entrenadores de selecciones nacionales.

Kevin Mier, la muralla del Cruz Azul

Otro colombiano que brilla entre los nominados es Kevin Mier, portero del Cruz Azul de México. A sus 25 años, el arquero se ha consolidado como uno de los referentes de la Liga MX gracias a su seguridad bajo los tres palos y a un estilo sobrio, efectivo y carismático.

Su nominación al XI ideal de The Best llega tras un año sobresaliente, en el que fue pieza clave para que el club cementero conquistara la Liga de Campeones de la Concacaf, logro que lo clasificó directamente al próximo Mundial de Clubes.

Leicy Santos, Katherine Tapia y Mayra Ramírez hacen historia en la categoría femenina

La nominación femenina también tiene acento colombiano. Leicy Santos, Katherine Tapia y Mayra Ramírez aparecen entre las candidatas al once ideal femenino de The Best, lo que representa un hecho histórico: es la primera vez que Colombia cuenta con tres futbolistas en la lista.

La FIFA tuvo en cuenta el rendimiento de las jugadoras durante la temporada 2024-2025, en la que las tres dejaron huella tanto en sus clubes como en la selección de Colombia.

Leicy Santos brilló con el Washington Spirit y fue una de las líderes del mediocampo tricolor.

Katherine Tapia , arquera del Palmeiras, destacó con la selección y fue figura en la Copa América.

Mayra Ramírez, delantera del Chelsea, cerró una temporada de ensueño en Inglaterra, sumando títulos y goles importantes.

El listado de nominadas incluye 22 jugadoras por posición, y Colombia es el segundo país sudamericano con más representantes, solo por detrás de Brasil. En el grupo de arqueras también figura la venezolana Yessica Velásquez, de Santa Fe.

Una votación abierta al público hasta el 28 de noviembre

La votación para elegir a los mejores del año ya está abierta y se extenderá hasta el 28 de noviembre. Los aficionados que se registren gratuitamente en FIFA.com podrán seleccionar su formación preferida (entre tres opciones) y escoger a un portero, hasta cuatro defensas, cuatro mediocampistas y tres delanteros.

El proceso combina la elección popular con la evaluación de expertos y figuras del fútbol mundial, garantizando una representación equilibrada entre el voto del público y el criterio profesional.

