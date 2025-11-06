Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

Luis Díaz no para de recibir elogios en Alemania, pero en Francia lo critican

El colombiano, que ha recibido varios elogios en el país alemán, es señalado por la lesión a Achraf Hakimi, jugador del PSG.

Diego Daza Gómez
06 de noviembre de 2025 - 06:03 p. m.
Luis Díaz, con la camiseta de Bayern Múnich.
Luis Díaz, con la camiseta de Bayern Múnich.
Foto: EFE - CHRISTOPHE PETIT TESSON
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Luis Díaz se llevó todos los reflectores en la victoria 2-1 de Bayern Múnich sobre PSG. El oriundo de Barrancas marcó los dos goles del conjunto alemán, pero también se fue expulsado por una fuerte falta que le causó una lesión a Achraf Hakimi, lateral izquierdo del equipo francés.

La infracción al marroquí ha hecho que a Díaz le lluevan críticas desde por parte de aficionados y periodistas, tanto de Francia como de Marruecos. Said Amdaa, comunicador marroquí, tildó al colombiano de “criminal” y le hizo una advertencia.

Vínculos relacionados

Unión Berlín vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver en vivo a Luis Díaz en la Bundesliga
Colombia vs. El Salvador: hora y dónde ver en vivo el Mundial Sub-17
Deportivo Pereira, en crisis: MinTrabajo abrió proceso sancionatorio por desacato

“Luis Díaz, si lesionas a Hakimi antes de la Copa Africana de Naciones, te presionaré hasta el final de tu carrera. Esto es un asunto personal para mí”, declaró Amdaa.

Sin embargo, el periodista marroquí se retractó de sus declaraciones, argumentando que sus palabras fueron hechas en el furor del momento.

“Tuve la sensación de que la entrada de Luis Díaz fue fruto de la frustración; fue completamente innecesaria, sobre todo en ese momento del partido. Era el tiempo añadido de la primera parte, el Bayern ya ganaba 2-0 y Hakimi ya había superado a Díaz. Fue, por tanto, una lesión evitable”, explicó el periodista en una entrevista con el medio alemán ‘Bild’ y ‘Sport Bild’.

Aunque en un principio se especuló con que la lesión del africano sería de mayor gravedad, el primer reporte médico del equipo parisino reveló que el lateral sufrió una rotura de sindesmosis en el tobillo izquierdo, que lo dejará por fuera de las canchas por un poco más de dos meses. Esto hará que el jugador africano se pierda la copa de su continente, como alertó el periodista Amdaa.

Luis Díaz, alabado y defendido en Alemania

A pesar de las críticas y señalamientos, Luis Díaz ha sido defendido desde Alemania. El exjugador Toni Kroos mencionó que la entrada del colombiano no era para expulsión.

“Para mí está claro: no es roja. El árbitro dejó que la lesión de Hakimi influyera demasiado en la valoración de la jugada. Si Hakimi se levanta después de la acción, nadie habría revisado la jugada”, mencionó el exfutbolista, que supo ser figura en el conjunto de Múnich.

Además, el técnico del equipo alemán respaldó al guajiro, argumentando que el colombiano no lo hizo a propósito. “Es la intensidad del partido. En ese momento, ni yo ni el árbitro vimos la acción a esa velocidad”, mencionó el técnico.

Luis Díaz es la actual sensación en Bayern Múnich. Desde que llegó al equipo alemán ha jugado 16 partidos, en los cuales ha marcado 10 goles y realizado cinco asistencias.

Su desempeño ha logrado que el equipo bávaro esté en la cima de la tabla de la UEFA Champions League, al igual que en la Bundesliga.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Diego Daza Gómez

Temas recomendados:

Luis Díaz

Bayern Múnich

PSG

Hakimi

Champions

Champions hoy

Partidos de Champions

Lesión Hakimi

Partidos Bayern Múnich

Partidos Luis Díaz

Cuándo juega Luis Díaz

Luis Díaz hoy

Bundesliga

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.