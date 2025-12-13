Salah rompió récord histórico en la Premier, en medio de la crisis con Liverpool

El egipcio volvió a ser clave en Anfield y alcanzó una marca sin precedentes en la Premier League durante el triunfo de Liverpool 2-0 sobre Brighton. Foto: EFE - ADAM VAUGHAN

Mohamed Salah volvió a ser decisivo en el momento menos cómodo para él con Liverpool. No fue titular, no marcó, pero dejó su huella en un partido que terminó con victoria 2-0 ante Brighton en Anfield y que, más allá del resultado, quedó marcado por un récord histórico en la Premier League que lo vuelve a poner en el centro del debate.

El partido comenzó con un golpe inmediato. Apenas 45 segundos después del pitazo inicial, el francés Hugo Ekitike abrió el marcador para los Reds tras una asistencia de cabeza de Joe Gomez. El tanto sorprendió incluso a parte del público, que todavía se acomodaba en sus asientos cuando el balón ya estaba en la red. Ese arranque vertiginoso parecía aliviar una semana pesada para el equipo, pero el desarrollo del encuentro pronto volvió a reflejar un contexto más complejo.

A los 25 minutos, Joe Gomez tuvo que abandonar el campo por lesión. La decisión de Arne Slot fue mandar al campo a Salah. El egipcio regresaba tras tres partidos como suplente, luego de expresar públicamente su malestar con el club en zona mixta el sábado anterior y de haber sido apartado entre semana en la visita a Inter de Milán.

A la hora de partido, 60’, ejecutó un tiro de esquina preciso que terminó en el segundo gol de Ekitike, autor de su doblete.

Incluso estuvo cerca de coronar su regreso con un gol propio. En el tiempo añadido (90+3’), recibió un pase de Federico Chiesa y remató por encima del arco, en una jugada que resumió su noche, siendo activo, influyente y conectado, aunque sin premio personal en el marcador.

El triunfo tuvo un valor adicional para el Liverpool. Fue la primera victoria en Premier League tras dos empates consecutivos, resultado que permite al equipo escalar a la sexta posición provisional con 26 puntos, quedando a dos unidades del Top 4, que marca momentáneamente el Chelsea. No resuelve la crisis, pero sí ofrece oxígeno y, sobre todo, un argumento futbolístico para sostener a su principal figura.

Récord histórico de Salah en Liverpool

Porque más allá del partido, la noche quedó inscrita en la historia del torneo. Con la asistencia a Ekitike, Mohamed Salah se convirtió en el jugador con más participaciones directas en gol con un mismo club en la Premier League. El egipcio alcanzó 277 intervenciones, distribuidas en 188 goles y 89 asistencias, todas con la camiseta del Liverpool.

Ese registro le permitió superar a Wayne Rooney, quien había establecido la marca con 276 participaciones (183 goles y 93 asistencias) durante su etapa en el Manchester United. Salah no solo lo alcanzó, sino que lo dejó atrás en un contexto adverso, lejos de un momento de celebración plena y con el ruido externo todavía presente.

El dato es contundente y difícil de relativizar. Salah rompió el récord en uno de los momentos más delicados de su relación reciente con el club, sin ser titular y bajo la lupa de la crítica. En Anfield, donde todo se amplifica, respondió como lo ha hecho durante años: influyendo en el resultado y escribiendo historia.

La crisis sigue abierta. Las dudas no se disiparon del todo. Pero mientras el Liverpool busca estabilidad, Salah volvió a demostrar que incluso en escenarios incómodos sigue siendo un jugador récord.

