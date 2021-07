Samuel Eto’o: “El mundial de fútbol y los Olímpicos son la cúspide del deporte”

Esta semana empiezan los Juegos Olímpicos de Tokio, uno de los dos grandes eventos deportivos del mundo al lado de la Copa del Mundo de la FIFA.

Samuel Eto’o leyenda del fútbol en el Mundial y en los Olímpicos habló sobre el inicio de las justas y la organización de la copa en Catar el próximo año.

Formaste parte del equipo ganador de la medalla de oro de Camerún en los Juegos Olímpicos de Sídney en 2000. ¿Cómo te sentiste a nivel personal?

Fue una sensación increíble, sobre todo porque tuvimos algunas dificultades durante el torneo. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer nuevamente a todos mis compañeros, “mis soldados”, durante este torneo porque fue muy difícil, pero al final ganamos la medalla de oro al vencer a España, a pesar de estar abajo 2 goles a 0 en la final.

Pensé que había marcado el gol de la victoria en los últimos segundos de la prórroga, pero se levantó la bandera por fuera de juego. Afortunadamente, ganamos la tanda de penaltis 5-3 y obtuvimos la primera medalla de oro olímpica en cualquier deporte para Camerún. Tener el privilegio de ser parte de un momento tan histórico para mi país. en una etapa temprana de mi carrera, resultó realmente especial y algo que nunca olvidaré.

¿Recuerda algún partido en particular del 2000 en Sídney?

Sí, contra Brasil, en cuartos de final, cuando el partido entró en la prórroga con la regla del gol de oro. Brasil tenía un gran equipo con jugadores como Ronaldinho y eran los favoritos. No mucha gente pensó que derrotaríamos a Brasil, pero siempre creímos, incluso cuando tuvimos dos jugadores expulsados, lo que significa que disputamos el tiempo extra con solo nueve jugadores. En la segunda parte, Modeste Mbami anotó el gol de la victoria que nos envió a la siguiente ronda y mantuvo vivo nuestro sueño de hacer historia.

Siempre recordaré el momento en que Modeste marcó. Todos comenzamos a correr tras él para celebrar. Mientras ocho o nueve de nosotros lo perseguíamos, los brasileños volvieron a poner el balón en el círculo central, creyendo que el partido continuaría. Ya había acabado y nos habíamos clasificado. Ganar una medalla de oro olímpica fue realmente especial y es algo que siempre atesoraré.

¿Seguirás el torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos de Tokio?

Cualquiera que sea un apasionado del deporte seguirá naturalmente los Juegos Olímpicos, es una competición deportiva importante y los amantes del deporte no se la perderán.

Estaré viendo el atletismo, la natación, hay muchos deportes a seguir. Los Juegos Olímpicos son la cúspide del deporte en general. Para los futbolistas, todos queremos estar en una Copa del Mundo, que es el evento más grande para nosotros, pero para otros deportes, se trata de los Juegos Olímpicos.

El torneo de fútbol en los Juegos Olímpicos siempre tendrá un lugar especial en mi corazón después de haber ganado el torneo con Camerún en el 2000. Con los equipos restringidos a usar en su mayoría jugadores menores de 23 años, es una gran oportunidad para desarrollar jóvenes y darles una oportunidad de representar a su país en un importante torneo internacional.

Los Olímpicos han ayudado a crear muchas estrellas del futuro, por lo que, por supuesto, estaré observando con la esperanza de ver a algunos jugadores jóvenes y emocionantes hacerse un nombre. Espero mirar a Costa de Marfil, Sudáfrica y Egipto, que representarán a África. Ojalá puedan desempeñarse bien y enorgullecer a sus países en el torneo.

¿Cuáles son las similitudes entre la Copa del Mundo de Catar y los Juegos Olímpicos?

Ambos son grandes competiciones y la cúspide del deporte. Todo atleta sueña con ganar el oro en los Juegos Olímpicos, mientras que todo futbolista sueña con marcar el gol de la victoria en el Mundial. En mi opinión, la próxima Copa del Mundo en Catar será el mayor evento. Será un torneo especial y la primera vez que se celebrará en Medio Oriente.

Desafortunadamente, la pandemia ha afectado la presencia de los aficionados en los Juegos Olímpicos de este año en Japón, pero el año que viene seguramente presenciemos estadios llenos en Catar para la Copa del Mundo. Los Juegos Olímpicos y el Mundial son auténticas celebraciones del deporte donde millones de sueños pueden hacerse realidad.

¿Cuáles son sus esperanzas para el Mundial de Catar?

No tengo ninguna duda de que será el Mundial más bonito jamás organizado. Y tengo un deseo: presenciar una final entre Camerún y Catar para vivir una experiencia única en la vida.

Invito a todo el mundo a venir a Catar. Tenemos mucho que ofrecer aquí y espero que los aficionados no pierdan la oportunidad de visitar y ver dos partidos al día en la fase de grupos. Eso es algo tan único que pueden contarles a sus nietos, ¡eso es si no traen a sus nietos con ellos! Hay tantos lugares hermosos para visitar aquí en Doha.

Los aficionados pueden tener unas vacaciones increíbles y al mismo tiempo seguir su pasión, el fútbol. El clima en diciembre en Catar suele rondar los 20 grados, por lo que serán las condiciones perfectas para los jugadores, pero también para los fanáticos, que estoy seguro de que se lo pasarán en grande explorando Catar durante el torneo.

¿Puedes describir tu día perfecto en Catar?

Bueno, es un día como hoy. Me despierto, hago un poco de trabajo, luego tal vez más tarde vaya a Souq Al Wakrah. Voy todo el tiempo por los aromas y sensaciones increíbles. Cuando la gente me reconoce, se pregunta: “¿qué está haciendo aquí?”, pero me encanta ese lugar. Luego me gusta pasar las tardes en Katara. Me agradan los restaurantes en lo alto de Katara Hills, donde tienes una vista increíble y tranquila y puedes disfrutar del atardecer.

*Con información de la Oficina de prensa de la FIFA.