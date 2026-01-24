Sebastián Villa ya sabe dónde va a jugar en 2026: este es el equipo que se queda con él

Sebastián Villa durante un partido de la Liga Profesional de Argentina con Boca Juniors. Foto: AFP - ALEJANDRO PAGNI

Sebastián Villa encontró su destino y no es River Plate. El extremo de 29 años acordó su continuidad con Independiente Rivadavia por seis meses más. Vale la pena recordar que Villa viene de coronarse campeón de la Copa de Argentina con este club, siendo el capitán y figura del equipo. Incluso marcando el penal definitivo para la consecución del título.

Tal parece que la oferta de River, la posibilidad más latente que tenía para salir, no se concretó y el interés de cuadros mexicanos y brasileños nunca llegó a ser una propuesta real. Eso sí, el colombiano no hizo parte de los convocados para el encuentro de Independiente Rivadavia contra Atlético Tucumán. Aun así, lo vio desde uno de los palcos.

Sebastián Villa en Independiente Rivadavia

La escuadra del antioqueño venció 2-1 a su rival. Además, Villa recibió una emocionante ovación de parte de los hinchas de Independiente de Rivadavia. Todo esto previo a que el ex Deportes Tolima decidiera quedarse en el club argentino que le devolvió el protagonismo.

Este martes 27 de enero, el equipo de Sebastián Villa volverá a saltar al campo de juego para medirse frente a Huracán en condición de visitante. Ya con el tema contractual resuelto, es posible que el colombiano pueda hacer parte de los convocados.

Habrá que esperar cómo avanzan estos seis meses en el fútbol argentino y qué papel puede hacer Independiente de Rivadavia en la Copa Libertadores. Todo eso sin descartar que el extremo pueda volver a meterse en una convocatoria de la selección de Colombia.

