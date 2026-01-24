Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

Sebastián Villa ya sabe dónde va a jugar en 2026: este es el equipo que se queda con él

A pesar de los rumores que lo vinculaban con equipos en México, Brasil y hasta una posible llegada a River Plate, el extremo se queda en Argentina para esta temporada.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
24 de enero de 2026 - 08:01 p. m.
Sebastián Villa durante un partido de la Liga Profesional de Argentina con Boca Juniors.
Sebastián Villa durante un partido de la Liga Profesional de Argentina con Boca Juniors.
Foto: AFP - ALEJANDRO PAGNI
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Sebastián Villa encontró su destino y no es River Plate. El extremo de 29 años acordó su continuidad con Independiente Rivadavia por seis meses más. Vale la pena recordar que Villa viene de coronarse campeón de la Copa de Argentina con este club, siendo el capitán y figura del equipo. Incluso marcando el penal definitivo para la consecución del título.

Tal parece que la oferta de River, la posibilidad más latente que tenía para salir, no se concretó y el interés de cuadros mexicanos y brasileños nunca llegó a ser una propuesta real. Eso sí, el colombiano no hizo parte de los convocados para el encuentro de Independiente Rivadavia contra Atlético Tucumán. Aun así, lo vio desde uno de los palcos.

Vínculos relacionados

Wolverhampton, con Yerson Mosquera y Jhon Arias, cayó frente a Manchester City
El Bayern Múnich de Luis Díaz perdió su invicto en la Bundesliga: caída frente a Augsburgo
Miguel Ángel Borja explicó lo sucedido con Cruz Azul y jugará en Emiratos Árabes

Sebastián Villa en Independiente Rivadavia

La escuadra del antioqueño venció 2-1 a su rival. Además, Villa recibió una emocionante ovación de parte de los hinchas de Independiente de Rivadavia. Todo esto previo a que el ex Deportes Tolima decidiera quedarse en el club argentino que le devolvió el protagonismo.

Este martes 27 de enero, el equipo de Sebastián Villa volverá a saltar al campo de juego para medirse frente a Huracán en condición de visitante. Ya con el tema contractual resuelto, es posible que el colombiano pueda hacer parte de los convocados.

Habrá que esperar cómo avanzan estos seis meses en el fútbol argentino y qué papel puede hacer Independiente de Rivadavia en la Copa Libertadores. Todo eso sin descartar que el extremo pueda volver a meterse en una convocatoria de la selección de Colombia.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram, 📹 TikTok y 📱 Facebook.

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

Sebastián Villa

River Plate

Fútbol Argentino

campeón de la Copa de Argentina

Copa Argentina 2025

Independiente Rivadavia

Sebastián Villa en Boca

Sebastián Villa en Boca Juniors

Copa Libertadores

Independiente de Rivadavia en Copa Libertadores

Selección Colombia

Selección de Colombia

Sebastián Villa con Colombia

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.