Miguel Ángel Borja explicó lo sucedido con Cruz Azul y jugará en Emiratos Árabes

Miguel Ángel Borja resolvió su futuro deportivo tras unos días de incertidumbre. Lo que parecía encaminado hacia el fútbol mexicano terminó resolviéndose en Medio Oriente, luego de que se frustrara su llegada a Cruz Azul y, pocas horas después, se confirmara su nuevo destino: Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos.

El propio delantero colombiano fue quien se encargó de aclarar el panorama, con un mensaje público en el que explicó las razones que impidieron su fichaje por el club cementero y cerró, de manera definitiva, cualquier especulación alrededor de ese capítulo.

¿Por qué no se concretó la llegada de Borja a Cruz Azul?

Borja dejó claro que su frustrado arribo a Cruz Azul no tuvo que ver con desacuerdos deportivos ni contractuales. Por el contrario, el atacante resaltó el respaldo recibido desde la directiva del club mexicano, encabezada por su presidente, y subrayó la transparencia con la que se manejó todo el proceso.

El problema fue estrictamente administrativo. La imposibilidad de liberar a tiempo un cupo de extranjero impidió que el colombiano pudiera ser inscrito y, en consecuencia, que la operación se hiciera oficial. Los plazos se extendieron más de lo previsto y el calendario empezó a jugar en contra del delantero, que necesitaba definir su futuro para no quedarse sin competir.

“Desafortunadamente, la liberación del cupo de extranjeros se extendió más de lo esperado, lo que me llevó a escuchar otras opciones ante la imposibilidad de jugar”, explicó Borja en su comunicado. Con ese mensaje, el goleador cerró la puerta a Cruz Azul, pero lo hizo dejando una buena imagen y sin romper puentes: “Quizás en otra ocasión nuestros caminos se vuelvan a cruzar”, añadió.

De México para Emiratos Árabes

Después de casi un mes de espera, Borja entendió que la posibilidad de jugar en México ya no dependía de él. Fue entonces cuando decidió abrir el abanico y escuchar otras ofertas que comenzaron a aparecer con rapidez, conscientes de que el delantero estaba libre para negociar.

Horas después de ese anuncio, Al Wasl sorprendió al confirmar oficialmente su fichaje, resolviendo en tiempo récord una situación que llevaba semanas en suspenso.

El interés del club de Emiratos Árabes se tradujo en hechos concretos, algo que Borja priorizó tras la experiencia vivida en México. La rapidez en la gestión y la certeza de poder competir pesaron más que cualquier otro factor.

El paso a Al Wasl marca un cambio significativo en la carrera del atacante. Se trata de un fútbol desconocido para Borja, lejos del entorno sudamericano y también distinto a lo que hubiera representado la Liga MX. Sin embargo, el club emiratí apostó por él como refuerzo, confiando en su recorrido y en su capacidad goleadora.

Así, Miguel Ángel Borja cerró un capítulo que generó expectativa en México y abrió otro, inesperado, en Emiratos Árabes Unidos. Un giro rápido explicado por el propio protagonista.

