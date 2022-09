Selección de Irán, entre revueltas políticas y la amenaza de un vestuario roto

Irán empató con Senegal (1-1) en el último parón internacional de la Fifa. Foto: IG: teammellifootball

La selección de fútbol de Irán, que compartirá grupo en el Mundial de Catar con los combinados de Estados Unidos, Inglaterra y Gales, empató esta semana con su par de Senegal en un partido en el que el fútbol fue lo menos destacado.

El combinado persa afronta un panorama difícil en medio de los cambios en la dirección técnica del equipo y, sobre todo, en medio de la agitación qué hay en el país, dónde miles de personas han salido a las calles para manifestarse en contra del régimen islámico que gobierna hace más de cuatro décadas.

El desencadenante de esta situación fue el fallecimiento de Masha Amini tras ser detenida por no haber por la “Policía Moral”, institución que vela por el cumplimiento estricto de las normas islámicas en la nación asiática.

La mujer, de 22 años, murió después de haber sido detenida y presuntamente golpeada por las fuerzas del orden. Su fallecimiento, el pasado 16 de septiembre, motivó las masivas movilizaciones que aún siguen vigentes en Irán y en otros puntos del mundo.

Irán hace 43 años dio un giro radical. El gobierno, que en ese entonces encabezaba el shah Mohammad Reza Pahleví, fue derrocado por un grupo diverso de colectivos que auguraban más democracia y eran críticos al papel de Occidente en su nación. No obstante, como fruto de esa movilización, quedó en el poder el Ayatolá Ruhollah Jomeini, quien convirtió al país en una teocracia, por lo que los preceptos del islam, en su vertiente chiita, determinaron la vida, la sociedad y la política en el país.

El último duelo de la selección iraní no estuvo ajeno a eso y fue un poco de la muestra de lo que ha pasado a las afueras del estadio, como un grupo de manifestantes que llegó con carteles y fotografías de las víctimas de la represión del Gobierno que encabeza Ebrahim Raisi. Al dirigente lo llamaron, entre otros apartes, “Asesino en Masa” y también dijeron entre sus cánticos que “el dictador se debe ir”.

La vocería de Sardar Azmoun

Azmoun arrancó el partido desde el banquillo, alimentando los rumores de que podía haber sido apartado. Sin embargo, entro en el segundo tiempo y anotó un gol con un cabezazo perfecto, para satisfacción del seleccionador portugués Carlos Queiroz. Tras hacer efectiva su anotación contra Senegal, el delantero no gritó el gol y sus compañeros no se acercaron a él para celebrar, es evidente que el contexto que pasa el país no da para festejos.

La estrella del seleccionado había dicho que no podía quedarse en silencio ante la represión contra las protestas que, según los activistas, se ha saldado ya con la muerte de 75 personas. “¡Esto nunca será borrado de vuestras conciencias! ¡Qué vergüenza!”, escribió. Poco después la publicación fue borrada junto con su cuenta.

El delantero del Bayer Leverkusen no tardó en recuperar su cuenta, y desde allí, ha sido constante en sus condenas a la represión policial y ha mostrado su apoyo a las mujeres que salen a las calles a manifestarse. En su cuenta de Instagram, Azmoun puso una foto completamente en negro, en señal de respeto a las víctimas de los excesos de los cuerpos de seguridad iraníes.

Más apoyos desde el entorno del fútbol iraní

El futbolista retirado Ali Karimi, ha publicado de manera repetida en Instagram y Twitter su apoyo a las protestas, diciendo que ni siquiera el agua sagrada podría “limpiar esta desgracia”.

“Como la gente común de mi tierra, no estoy buscando un cargo o una posición”, dijo. “Solo miro por la paz, el confort y bienestar de la gente”.

El defensa internacional Majid Hosseini, que juega en el Kayserispor turco, y el mediocampista internacional Saeid Ezatolahi, cedido por el danés Vejle BK al catarí Al Gharafa, han publicado mensajes contra la represión en Instagram.

Mehdi Mahdavikia, que jugó durante cuatro años en la Bundesliga alemana, acusó a las autoridades de “ignorar a las personas” mientras que Ali Daei, legendario delantero y estrella en el Mundial Francia 98, dijo que el régimen tendría que “resolver los problemas de los iraníes en lugar de utilizar la represión, la violencia y los arrestos”.

El cambio de dirección a falta de tres meses

La Federación de Fútbol de Irán anunció a principios de este miércoles el regreso de Carlos Queiroz a la dirección técnica de su selección. El portugués venía de entrenar al combinado de Egipto, del que salió por malos resultados.

El técnico portugués asumió como nuevo entrenador de la selección asiática tras la salida del croata Dragan Skocic. Al momento de su salida, el vestuario iranía se encontraba dividido. Mientras Azmoun respaldó el proceso de Skocic y dijo que los cambios sería mejor hacerlos después del mundial.

Mehdi Taremi, también influyente en el equipo y que también ha apoyado a los manifestantes en las calles de Irán, no se mostró de acuerdo y denunció la difícil situación que se vive en el vestuario del equipo nacional.

