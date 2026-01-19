¿Senegal sin Mundial 2026? Estas son las sanciones que podría recibir por la final

Las acciones polémicas sobre el final del tiempo regular en la Copa África podrían desencadenar sanciones importantes. Foto: EFE - JALAL MORCHIDI

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La final de la copa en el continente africano aún sigue generando debate tras el final polémico que desató la tensión dentro del campo en Rabat. Pape Thiaw, el entrenador de la selección de Senegal, ante las quejas arbitrales, le pidió a sus dirigidos que abandonaran el campo.

Sin embargo, el capitán Sadio Mané fue el verdadero líder dentro del campo al momento en que comenzaron a salir sus compañeros y se quedó dentro del campo. El ‘10′ le pidió a sus jugadores que se devolvieran a la cancha de juego y terminaran el compromiso, a pesar de tener un penalti decisivo en contra.

¿Qué desató la polémica de la final en la Copa Africana?

A los 92 minutos, Senegal celebró un gol que fue anulado por falta en ataque, una decisión que encendió los reclamos del equipo africano. Con ocho minutos de adición, el nerviosismo se apoderó del partido y el ambiente se volvió irrespirable tanto en la cancha como en las tribunas.

El punto de quiebre llegó a los 98 minutos, cuando el árbitro sancionó penalti para Marruecos tras revisar en el VAR un agarrón sobre Brahim a la salida de un tiro de esquina. La decisión fue considerada más que rigurosa por los senegaleses, que reaccionaron con furia. La protesta escaló rápidamente y, respaldados por su entrenador, los jugadores de Senegal abandonaron el campo, negándose a continuar el partido en señal de rechazo por el penalti y por el gol previamente anulado.

Mientras el reloj seguía corriendo sin una resolución clara, Sadio Mané permanecía en la cancha intentando convencer a sus compañeros de regresar, mientras el seleccionador Thiaw pedía calma ante el riesgo de sanciones. Tras varios minutos de confusión, Senegal volvió al terreno de juego y el penalti finalmente se ejecutó.

Brahim asumió la responsabilidad en el minuto 112. Lo que parecía como un gol de campeonato por el mejor jugador de la copa, terminó en intento de Panenka, ejecución débil y Mendy atrapando el balón sin dificultad. El fallo provocó una reacción inmediata en el banco marroquí. Walid Regragui explotó de rabia, consciente de que la valentía del mediapunta no compensaba una decisión técnica tan arriesgada en una final.

Las posibles sanciones contra los protagonistas de Senegal

De acuerdo con el reglamento de la CAN, las selecciones podrían recibir una multa económica importante por su accionar en la final de la Copa Africana. Senegal tendría una sanción monetaria de 50.000 a 100.000 euros por la indisciplina de la delegación y de los hinchas presentes en el estadio.

De igual forma, habrá suspensiones para los protagonistas implicados dentro del campo. El reglamento podría imponer de cuatro a seis partidos, y eso podría significar la ausencia en el Mundial 2026 por cumplir las sanciones.

Para la selección que fue anfitriona, también podrían haber medidas. La entidad regulatoria está investigando los incidentes con los recogepelotas, quienes quisieron robar la toalla con la que se secaba el portero Eduard Mendy en la prórroga; algo que ya había sucedido en las semifinales con la selección de Nigeria antes de los penales.

¿Qué dijo la FIFA sobre la final de la Copa África?

Gianni Infantino compartió un comunicado tras lo sucedido en la final: “Felicito a Senegal por su coronación como campeón de África (…) y también a Marruecos por un torneo fantástico, tanto como subcampeón como como anfitrión excepcional (…). Lamentablemente, también presenciamos escenas inaceptables en el campo y en las gradas. Condenamos enérgicamente el comportamiento de algunos aficionados, así como de algunos jugadores y miembros del cuerpo técnico senegaleses. Es inaceptable abandonar el terreno de juego de esta manera, y, del mismo modo, la violencia no se puede tolerar en nuestro deporte; simplemente no es correcto”.

“Debemos respetar siempre las decisiones tomadas por los árbitros dentro y fuera del terreno de juego. Los equipos deben competir en el campo y dentro de las Reglas de Juego, cualquier otra cosa pone en riesgo la esencia misma del fútbol. También es responsabilidad de los equipos y los jugadores actuar con responsabilidad y dar el ejemplo a los aficionados en los estadios y a los millones de espectadores en todo el mundo. Las horribles escenas presenciadas hoy deben ser condenadas y no repetirse jamás. Reiteré que no tienen cabida en el fútbol y espero que los órganos disciplinarios pertinentes de la CAF tomen las medidas oportunas”, concluyó con severidad.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador