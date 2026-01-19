Christian González, cerca del Super Bowl: los Patriots derrotaron a los Texans 28-16

El colombiano tuvo un destacado partido en la ronda divisional y ahora están en la final de la Conferencia Americana de la NFL. Foto: Getty Images via AFP - DAVID EULITT

Los New England Patriots, con una defensiva impecable y una ofensiva versátil, derrotaron con contundencia a los Houston Texans 28-16 y avanzaron a la final de la Conferencia Americana de la NFL. Christián González, el jugador con raíces colombianas, fue una de las figuras del compromiso.

En la próxima instancia, que se jugará el domingo, se enfrentarán a los Denver Broncos, quienes consiguieron el mejor récord en la AFC y derrotaron en la ronda anterior a los Buffalo Bills de Josh Allen y compañía.

El partidazo de Christian González

El esquinero de 23 años disputó el compromiso sin problemas físicos luego de superar el protocolo de conmoción cerebral que lo hizo abandonar el final del último compromiso contra Los Angeles Chargers.

En la noche del domingo, González terminó el juego con estadísticas sólidas y ayudó a evitar que los tejanos entraran en ritmo ofensivo. El colombiano terminó con nueve tacleadas y un pase defendido con gran habilidad. En el rubro de tacleadas, fue el líder de su equipo.

Además, forzó una pérdida de balón que terminó en puntos para los Patriotas y ayudó a sentenciar el juego. Mientras el corredor Woody Marks intentaba ganar unas yardas, González metió su brazo sobre el balón y, de un fuerte jalón, hizo que Marks perdiera control del ovoide y terminara en las manos de su compañero.

New England es un equipo marcado por la influencia latina con el pateador venezolano Andrés Borregales, quien se mantuvo perfecto en la jornada con tres puntos extra, y el colombiano, pieza determinante en la defensa.

“Significa mucho para nosotros”, dijo González sobre la oportunidad de pelear por el campeonato de la AFC a ESPN. “Nadie contaba con nosotros en esta instancia; debemos seguir trabajando día a día”.

Los Patriots vuelven a ser protagonistas

Por primera ocasión desde la salida del legendario Tom Brady, New England accede a esta instancia en la que una victoria es suficiente para pelear por el campeonato en el Super Bowl.

En la temporada 2025-26, los Patriots rompieron una racha de tres años sin clasificar a los playoffs y lo hicieron con el surgimiento de Drake Maye en la posición de mariscal de campo.

Maye, de 23 años, completó 16 de 26 pases para 179 yardas y tres touchdowns en una tarde de serias complicaciones climatológicas en el Gillette Stadium (New England).

“Estoy orgulloso de mis compañeros”, dijo Maye. “Hemos jugado un gran partido batallando el clima”.

El partido que se mantuvo cerrado durante tres cuartos se definió con un pase de 32 yardas de Maye para el receptor Kayshon Bouttle, quien llevó el ovoide directo a zona de anotación para ampliar la ventaja a 12 puntos temprano en el cuarto período.

Los Texans llegaron al partido con una racha de 10 triunfos consecutivos. Sin embargo, el joven Stroud no tuvo su mejor presentación con 212 yardas, un touchdown y cuatro costosas intercepciones.

Además, sufrieron la lesión de piezas clave durante el partido al perder a dos de sus alas cerradas en Cade Stover y Dalton Schultz.

El siguiente paso para New England será frente a los Denver Broncos, que perdieron a su mariscal de campo titular Bo Nix en el triunfo sobre Buffalo, en busca del boleto al Super Bowl por primera vez desde el 2018.

