Así les fue a Camila Osorio y a Emiliana Arango en su debut en el Australia Open

Las dos raquetas colombianas se despidieron en la primera ronda del Abierto de Australia, tras caer en sus respectivos debuts en Melbourne. Foto: Agencia EFE

Camila Osorio y Emiliana Arango tuvieron un debut cuesta arriba en el Abierto de Australia. Las dos raquetas colombianas quedaron eliminadas en la primera ronda del certamen, luego de caer ante las estadounidenses Ann Li y McCartney Kessler, respectivamente, en partidos que dejaron sensaciones distintas, pero el mismo resultado para las representantes nacionales.

Camila Osorio en su estreno en Melbourne

El partido de Camila Osorio fue, por momentos, una pulseada equilibrada. Sin embargo, el inicio no fue favorable para la cucuteña. Aunque intentó mantenerse en partido y resistir los embates iniciales, terminó cediendo el primer set por 6-4, tras una manga en la que Ann Li logró capitalizar mejor sus oportunidades.

Lejos de derrumbarse, Osorio ajustó su juego en el segundo parcial. Con mayor determinación desde el fondo de la cancha y una actitud más agresiva, logró llevar el set al tie-break, instancia en la que ninguna de las dos consiguió romper el servicio. Allí, la colombiana fue más precisa en los puntos clave y se quedó con el parcial 7-6 (6), igualando el compromiso y forzando un tercer set que prometía definición cerrada.

Hasta ese momento, el desarrollo reflejaba un partido parejo, sin una dominadora clara. El inicio del set definitivo mantuvo esa tónica, pero con el correr de los juegos, Osorio empezó a mostrar señales de desgaste. Un quiebre en contra marcó el quiebre anímico del encuentro. La colombiana perdió regularidad, cometió errores en momentos sensibles y cedió el control del juego.

Ann Li aprovechó ese bajón y cerró el partido con un 7-5, dejando a Osorio con la sensación de haber estado cerca, pero sin la consistencia necesaria para sostener el nivel hasta el final.

Debut de Emiliana Arango en el Abierto de Australia

El panorama para Emiliana Arango fue distinto. Desde el inicio, la colombiana no logró imponer su ritmo ni encontrar respuestas frente al planteamiento de McCartney Kessler. El primer set se resolvió en apenas 40 minutos y la estadounidense se llevó la manga por 6-3.

En el segundo set, Arango intentó cambiar la dinámica y salir en busca de la igualdad. Sin embargo, Kessler mantuvo la intensidad, tomó la iniciativa y no le dio margen a su rival. Esa determinación se tradujo en un dominio sostenido que se reflejó en el marcador.

El 6-2 final, conseguido tras 30 minutos, fue contundente y evidenció que, en la cancha, fue la estadounidense quien dominó de principio a fin. Arango nunca logró estar por encima en el marcador ni encontrar una variante que le permitiera incomodar a su oponente.

