Sentida despedida a Freddy Rincón en el estadio Pascual Guerrero

Personas posan junto al féretro del exfutbolista colombiano Freddy Rincón hoy, durante un homenaje en el estadio Pascual Guerrero en Cali (Colombia). Rincón falleció el miércoles en la noche luego de sufrir un accidente automovilístico. EFE/ Ernesto Guzmán Jr Foto: ERNESTO GUZMÁN JR

Entre lágrimas, recuerdos y sonrisas, casi mil hinchas y varios ídolos del fútbol colombiano asistieron al estadio Pascual Guerrero de Cali para despedir a Freddy Rincón, quien falleció en la noche del pasado miércoles producto de un accidente de tránsito.

Y los coros de fondo al unísono: “Freddy, Freddy, eterno”. Todo después de un concurrido acompañamiento en la funeraria Los Olivos de Cali, antes de que se trasladara el féretro al estadio junto a varias de las principales leyendas del fútbol colombiano como Tino Asprilla, Luis Carlos Perea, Adolfo Valencia, Víctor Aristizábal, Francisco Maturana, Edison Mafla, Harold Lozano, Juan Carlos Osorio, Francisco Maturana, Pablo Armero, Óscar Córdoba, entre muchísimos otros.

Lea también: Freddy Rincón, una máquina de buen fútbol

Así mismo, equipos como el Real Madrid, América de Cali, Orsomarso e Independiente Santa Fe mandaron coronas de flores.

“No se imaginan cómo llegó Freddy a Santa Fe. Con sencillez y humildad. Luego él transformó todo: no he tenido un jugador que tenga la rutina de trabajo de Rincón. Cuando llegó no tenía ni siquiera guayos. No ha habido un jugador como Freddy Rincón”, dijo entre lágrimas su principal padre futbolístico, Jorge Luis Pinto.

Y Francisco Maturana agregó que “desde España dicen que Freddy Rincón es un patrimonio nacional y del mundo. Que nunca se nos olvide quién es Freddy Rincón”.

Sus hijos Sebastián y Freddy Rincón le agradecieron al país las muestras de apoyo y respeto que han mostrado hacia su padre.

Freddy Rincón y el Colombia vs. Alemania en Italia 1990: “Ese día nos graduamos”

Sobre las 4:00 p.m., el cuerpo del primer colombiano en jugar al Real Madrid será llevado al cementerio Metropolitano del Sur, vía Cali-Jamundí, lugar donde las personas más cercanas de Rincón se despedirán por última vez de él.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador