La llave más atractiva enfrentará a España, vigente campeona del mundo, con Francia. La Roja se impuso en los dos antecedentes oficiales más recientes de mayor importancia: las semifinales de la Eurocopa 2024 y del Mundial de…

Este viernes quedaron definidos los cuartos de final de la UEFA Nations League 2026-2027, durante el sorteo celebrado en la Casa del Fútbol Europeo, en Nyon, Suiza. La quinta edición del certamen continental ya conoce los enfrentamientos entre las ocho selecciones que buscarán avanzar a la fase definitiva del próximo año.

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La llave más atractiva enfrentará a España, vigente campeona del mundo, con Francia. La Roja se impuso en los dos antecedentes oficiales más recientes de mayor importancia: las semifinales de la Eurocopa 2024 y del Mundial de 2026. Ahora, los franceses, dirigidos por Zinedine Zidane, buscarán cambiar esa tendencia y alcanzar nuevamente las semifinales del torneo.

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Otro enfrentamiento destacado será el de Noruega contra Inglaterra, que reeditará el duelo de cuartos de final del Mundial de Norteamérica 2026. Los nórdicos, liderados por Erling Haaland y Martin Ødegaard, intentarán sorprender a los Three Lions, que bajo la dirección de Thomas Tuchel aspiran a conquistar su primer título internacional masculino desde el Mundial de 1966.

Países Bajos y Portugal protagonizarán otra de las eliminatorias. El conjunto neerlandés atraviesa una etapa de renovación bajo la dirección de Xavi Hernández, marcada por resultados irregulares. Enfrente estará el vigente campeón de este certamen, ahora dirigido por Jorge Jesus, que afronta una transición tras el retiro internacional de Cristiano Ronaldo y buscará defender su corona continental.

La cuarta llave tendrá como protagonistas a Bélgica y Alemania. La Mannschaft, dirigida por Jürgen Klopp, intentará recuperar su mejor versión después de años en los que el equipo no estuvo a la altura de lo que indica su historia. Los Diablos Rojos, bajo el mando de Mark van Bommel, consiguieron su clasificación tras superar a Italia en la última jornada y buscarán alcanzar nuevamente las semifinales del certamen.

Los cuartos de final se disputarán mediante eliminatorias de ida y vuelta durante marzo de 2027. Los primeros encuentros están programados para el 25 y 27 de ese mes, mientras que las revanchas se jugarán el 28 y 30. Francia, Inglaterra, Portugal y Alemania, ganadores de sus respectivos grupos, definirán las series como locales.

Los cuatro vencedores avanzarán a la fase final, conocida como Final Four, que se celebrará entre el 9 y el 13 de junio de 2027. Las semifinales se disputarán el miércoles 9 y el jueves 10, a partido único. El domingo 13 se jugarán el encuentro por el tercer puesto y la final, cuyo escenario todavía no ha sido confirmado.

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