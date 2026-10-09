Vinculado en el pasado a la directiva del FC Barcelona, Sala-i-Martin se desempeña actualmente como vicepresidente de la Fundación FC Barcelona. En diálogo con El Espectador, sostiene que la identidad…

Tenía una chaqueta roja. Habló de la historia del Fútbol Club Barcelona, de la salida de Lionel Messi y de por qué las escuelas de fútbol solo tienen sentido cuando existen oportunidades para sus jóvenes talentos. Es Xavier Sala-i-Martin. Asistimos a su conferencia durante el cierre del Claro Tech Summit, en Cartagena, y luego conversamos con él.

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"Tener escuela no sirve de nada si no se confía en ella": las lecciones del ADN Barcelona

Vinculado en el pasado a la directiva del FC Barcelona, Sala-i-Martin se desempeña actualmente como vicepresidente de la Fundación FC Barcelona. En diálogo con El Espectador, sostiene que la identidad institucional no es un elemento innato, sino una construcción que se consolida con el tiempo.

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El economista recordó que el Barça fue fundado en 1899, pero que tardó más de siete décadas en consolidar el estilo de juego que hoy define su modelo formativo.

Economista de profesión y autor de varios libros, explicó que una de las principales ventajas de La Masia, la academia de fútbol base y residencia de jóvenes promesas del club, está en la decisión de promover a los futbolistas formados allí hasta el equipo profesional.

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La Masia fue uno de los temas recurrentes de su exposición. Más que una fábrica de jugadores, esta escuela de formación, impulsada históricamente por figuras como Johan Cruyff, representa una identidad deportiva y cultural, un modelo con un ADN propio.

Según Sala-i-Martin, disponer de divisiones inferiores pierde sentido si el club recurre exclusivamente a fichajes externos para conformar su primera plantilla. La promoción interna permite que los jugadores conozcan la organización desde dentro y, al mismo tiempo, genera expectativas de crecimiento entre quienes comienzan su formación.

"Para entender el ADN del Barça debemos remontarnos a sus orígenes. Se fundó en 1899 por extranjeros que vivían en Barcelona. Los españoles que residían allí fundaron otro club, el Real Club Deportivo Español. El Barça lo crearon suizos, ingleses y holandeses", les dijo a los asistentes.

También recordó la persecución que sufrió el club durante la dictadura franquista y el asesinato de su entonces presidente a manos de las tropas franquistas.

"Las consecuencias deportivas fueron devastadoras. Desde que nací en los años sesenta hasta 1992, en 32 años el Barcelona ganó únicamente dos Ligas. Para que vean de dónde veníamos".

Mientras avanzaba en la cronología del club, señaló que durante algunas etapas sus directivos privilegiaron la contratación de grandes figuras por encima del desarrollo del talento propio.

"A finales de los noventa se abandonó la cantera para fichar a las mayores estrellas individuales. Trajimos a Ronaldo Nazário —el Fenómeno— y a Rivaldo. Eran los mejores del planeta, pero con ellos no se ganaron títulos de fondo", afirmó con énfasis.

Las pérdidas y la camiseta

En 2003, el club acumulaba cuatro años sin títulos y registraba pérdidas de 77 millones de euros, con ingresos de apenas 123 millones. Sala-i-Martin describió aquel escenario como un colapso financiero.

Recordó entonces la llegada de Joan Laporta a la presidencia y las decisiones que tuvo que afrontar su equipo directivo.

"Éramos un grupo joven, de entre 35 y 40 años. En ese contexto de quiebra técnica, una casa de apuestas llamada Betandwin nos ofreció 110 millones de euros por patrocinar la camiseta, que históricamente se había mantenido limpia".

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En la pantalla apareció la imagen de una camiseta. Sala-i-Martin hizo una pausa antes de recordar las recomendaciones que recibieron.

"Los analistas convencionales, los partidarios del PowerPoint y las escuelas de negocios nos decían: “Hay que aceptar; son 110 millones”".

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Sin embargo, la junta tomó otro camino.

"Es un club democrático, que abandera causas sociales y defiende a la infancia; no puede asociar su nombre al juego y la ludopatía. Decidimos cederle el espacio del pecho a Unicef, pagando nosotros para lucir su logotipo. Aquella decisión nos otorgó un valor de marca incalculable a nivel global".

Betandwin, entretanto, se trasladó 600 kilómetros al sur y firmó un acuerdo con el Real Madrid. "No lo critico: cada entidad responde a su propio ADN y a su modelo", explicó.

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La presentación continuó con una imagen del Balón de Oro y la historia de Pep Guardiola, quien llegó al primer equipo con 37 años, después de dirigir en Tercera División, pero representaba, según Sala-i-Martin, el ADN futbolístico de Cruyff.

"Lo que siguió fue la etapa más gloriosa del fútbol moderno: el sextete de 2009, la final de Champions de 2011 contra el Manchester United con once canteranos sobre el campo y el histórico podio del Balón de Oro de 2010, copado por tres hijos de La Masia: Messi, Xavi e Iniesta".

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Ese mismo modelo, agregó, alimentó a la selección española que conquistó el Mundial de Sudáfrica 2010, con nueve futbolistas formados en el Barcelona y goles decisivos de jugadores surgidos de La Masia.

Las épocas oscuras y el regreso a los orígenes

Sala-i-Martin hizo una pausa y tomó agua antes de continuar con el relato. Explicó que los estatutos establecían límites para los mandatos y que, por esa razón, tuvo que abandonar la directiva en 2010. Según su interpretación, las administraciones posteriores de Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu se alejaron de la identidad futbolística del equipo.

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Señaló que se reemplazó a técnicos formados en la casa por entrenadores ajenos a la tradición del fútbol total. También cuestionó el cambio de patrocinador: "Reemplazaron a Unicef por Qatar, un régimen cuestionado en materia de derechos humanos y libertades".

A su juicio, el club desmanteló progresivamente el modelo de cantera y destinó cientos de millones de euros a fichajes de figuras como Neymar, Luis Suárez, Coutinho, Dembélé y Griezmann. Durante años, aseguró, no se promovieron futbolistas de La Masia al primer equipo.

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"La consecuencia fue la peor humillación deportiva de nuestra historia: el 2-8 frente al Bayern Múnich, una masa salarial descontrolada y una deuda que colocó al club al borde de la disolución".

Cuando el panorama parecía más oscuro, llegó una nueva etapa con el regreso de Laporta a la presidencia. La institución tuvo que tomar decisiones difíciles: sanear las cuentas, prescindir de referentes históricos cuyos salarios no podía asumir y emprender la reconstrucción del estadio.

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En la pantalla apareció una fotografía de Lionel Messi. Sala-i-Martin hizo una pausa prolongada antes de recordar su salida.

"El Barça es una democracia (…). Hubo que buscar soluciones: la primera fue echar a todas las leyendas, empezando por Messi. Aquí está Messi llorando el día que le dijimos: “Oye, no podemos pagar tu salario; te tienes que ir”".

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Para el economista, la recuperación también pasó por volver a confiar en La Masia. El equipo comenzó a apoyarse en una nueva generación de futbolistas jóvenes, entre ellos Lamine Yamal, Pau Cubarsí y Marc Bernal, nacidos en 2007, junto a Balde, Fermín y Gavi.

"El capitán y veterano de esa estructura, Eric García, apenas tiene 24 años. Se sumaron dos o tres figuras de calibre para complementar puestos específicos, como Lewandowski y Raphinha, y los títulos volvieron", sostuvo.

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El hilo conductor de su exposición fue el ADN institucional. Para Sala-i-Martin, la identidad de una entidad no es un eslogan decorativo redactado para un folleto corporativo, sino un marco de decisiones que determina qué riesgos se pueden asumir y cuáles amenazan con fracturar su estructura.

Los tres pilares del ADN del Barcelona

Las fotografías del club y un video con goles y celebraciones acompañaron la explicación de los tres fundamentos históricos y deportivos sobre los que, según Sala-i-Martin, se sostiene el modelo del Barcelona.

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El primero es su carácter social. La propiedad del FC Barcelona está en manos de sus socios, a quienes atribuyó una cifra de 150.000. Esa estructura democrática y colectiva, explicó, implica responsabilidades éticas y de representatividad.

El segundo pilar es el método de juego: el fútbol total, una tradición que vinculó con la escuela húngara de los años cincuenta y con la labor de Johan Cruyff en la década de 1970.

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El tercero es La Masia, consecuencia directa de la necesidad de formar jugadores capaces de interpretar ese modelo táctico desde las categorías infantiles.

"Debido a que el mercado internacional no produce jugadores educados en un sistema tan específico, la organización se ve obligada a formarlos desde las categorías infantiles bajo una única metodología de pase y sincronización colectiva; es como darles el ADN", explicó.

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Al terminar la conferencia, se retiró del escenario y caminó lentamente. Volvió a tomar agua. Entonces comenzó la conversación sobre sus reflexiones y surgió una pregunta relacionada con el fútbol colombiano: ¿qué consejo les daría a las escuelas de formación?

"La clave del Barça no es que tenga una escuela; todos tienen escuelas. La clave es confiar, promocionar".

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"Si lo único que haces es tener la escuela para que vaya a la segunda división, pero en la primera división compras gente de todo el mundo, la escuela no sirve para nada. No es cuestión de tener escuela; es cuestión de confiar en la escuela".

Su respuesta resumió buena parte de la exposición: formar jugadores no es suficiente si después no encuentran un lugar en el equipo profesional. La apuesta por las divisiones inferiores requiere oportunidades reales para que los jóvenes puedan dar el salto.

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Antes de despedirnos, le pregunté por su libro más reciente y por su propia relación con el fútbol.

Sonrió al hablar de la escritura: "Acabo de publicar un libro sobre la IA. Decidí cuando acabé mi doctorado, cuando sales de la universidad enseguida empiezas a escribir. Primero escribía artículos de investigación académica. Poco a poco fui añadiendo libros de divulgación; escribir siempre me ha gustado y están mis libros".

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También recordó que jugó fútbol hasta los 18 años. Hoy, su mayor vínculo con la cancha está en seguir al equipo de sus afectos.

"Pero en este momento la mayor alegría es esperar el domingo para ver al Barça; está en mi ADN".

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