Jugador en Brasil celebró su gol saltando una valla y cayó al camerino: ¿cómo está?

Jacy Maranhão, en el momento en el que celebraba su gol. Foto: Vía X

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Jacy Maranhão protagonizó una de las escenas más insólitas del fútbol brasileño durante el partido entre Coritiba y Chapecoense. El jugador saltó las vallas publicitarias para celebrar una anotación, pero no se percató de que detrás estaba abierta la entrada al túnel de vestuarios y terminó cayendo al vacío.

Mire más: Wilmar Paredes completa el doblete de victorias en el arranque de la Vuelta a Colombia 2026

La acción ocurrió cuando Maranhão creyó haber marcado el segundo gol de Coritiba. Eufórico por la anotación, salió corriendo hacia uno de los costados del campo y decidió superar las vallas para festejar. Sin embargo, al otro lado no había una superficie sobre la cual pudiera caer: estaba la entrada al túnel que conduce hacia los camerinos.

El futbolista desapareció repentinamente de la vista de sus compañeros y aficionados, provocando momentos de enorme preocupación.

Varios jugadores se llevaron inmediatamente las manos a la cabeza al darse cuenta de la caída y la celebración quedó en segundo plano ante el temor de que Maranhão hubiera sufrido una lesión de gravedad.

No se pierda: Rafael Antonio Niño: la Vuelta a Colombia sin el Niño de Cucaita

¿Cómo está la salud del futbolista Jacy Maranhão?

Afortunadamente, el episodio terminó siendo más aparatoso que grave. Maranhão pudo salir del lugar, aunque finalmente tuvo que abandonar el terreno de juego.

Posteriormente se le vio en el banco de suplentes con hielo en uno de sus tobillos y se informó que estaba fuera de peligro, pues únicamente sufrió molestias producto del golpe.

Mire también: Colombia cerró el medallero de los Centroamericanos con 266 podios y casi 100 preseas de oro

El gol de Jacy Maranhão terminó siendo anulado

La historia todavía tendría un giro más para el jugador de Coritiba. Mientras era atendido por la caída que sufrió celebrando, el VAR revisó la acción y determinó que el gol debía ser anulado. Es decir, Maranhão terminó lesionado después de festejar una anotación que finalmente ni siquiera subió al marcador.

Pese a la insólita situación, Coritiba pudo quedarse con la victoria por 2-1 ante Chapecoense. Maranhão, por su parte, evitó una lesión de consideración después de una caída que generó preocupación por la profundidad del túnel y terminó protagonizando una de esas imágenes difíciles de explicar: celebró, cayó al vacío, tuvo que salir del partido y, para completar, se quedó sin gol.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador