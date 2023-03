Tres clásicos perdidos instalan la reflexión en Real Madrid

El italiano Carlo Ancelotti, director técnico de Real Madrid. Foto: EFE - Toni Albir

El cambio de tendencia en un partido que marca el pulso de dos enemigos eternos, Real Madrid y Barcelona, instala la felicidad por acariciar la Liga en el barcelonismo e impulsa la reflexión en el madridismo, con la luz de alerta encendida tras caer en tres clásicos disputados en dos meses que dejan a Carlo Ancelotti en el momento de mayor debilidad desde su regreso.

Se le harán largas las dos semanas de parón a Ancelotti por la nueva derrota ante el Barcelona. De la diferencia en el hambre de éxito que se sintió en la final de la Supercopa de España entre un Barcelona necesitado de títulos y un Real Madrid que hace meses había tocado el cielo con la conquista de La Liga y la Liga de Campeones, se pasó al duelo de semifinales de Copa del Rey.

La derrota en el estadio Santiago Bernabéu, con un Barcelona que retocó su estilo para adaptarse a las circunstancias de bajas importantes como Pedri, Dembélé o Robert Lewandowski, expresó la impotencia de un Real Madrid incapaz de tirar a la portería defendida por Ter Stegen.

El clásico liguero presentaba a Ancelotti la oportunidad de tomarse revancha táctica de Xavi, que mostró más movilidad en sus piezas y manejo de distintos escenarios. Pero la necesidad de un triunfo que resucitase el pulso por La Liga, no provocó el planteamiento más ofensivo del técnico italiano.

Repitió, a costa de tener menos frescura que el rival, el mismo once que ganó entre semana al Liverpool en la Liga de Campeones y no dio paso al brasileño Rodrygo en el tridente.

La innegociable apuesta por la pareja Kroos-Modric

“Son los mejores centrocampistas del mundo”, aseguró Carlo Ancelotti tras el triunfo ante el Liverpool. El técnico italiano ‘morirá’ con esa apuesta por dos centrocampistas de leyenda a los que, pese a la edad, su presencia en el once en los días grandes sigue siendo innegociable.

Modric venía de jugar todo el partido de la Liga de Campeones, pero Carletto descartó aumentar el músculo juntando a Eduardo Camavinga y Aurélien Tchoumaéni con Toni Kroos, o aumentar la posesión dando entrada a Dani Ceballos. La presencia del croata es indiscutible las noches grandes pese a rebajar su influencia en el juego.

El bajón de rendimiento de Benzema

Le falta finura a Karim Benzema, condicionado por las continuas molestias físicas que han marcado su temporada, sin la continuidad necesaria para recuperar la identidad del delantero que marcó las diferencias el pasado curso e invitó al club a descartar salir al mercado en buscar de un nueve complementario.

Pero los números no engañan y Benzema marca prácticamente la mitad de los goles del año pasado en el mismo número de partidos del Real Madrid en la temporada. De los 36 que llevaba hace un año ha pasado a 19, seis de ellos de penalti y cuatro asistencias por las diez de hace doce meses. Ha disputado 29 encuentros, cinco menos que el curso pasado en el que el Real Madrid no disputó el Mundial de Clubes ni Supercopa de Europa.

Con 35 años, Real Madrid aún no ha hecho oficial el acuerdo de renovación por una temporada con Benzema. Transmiten tranquilidad las fuentes del club, convencidas de la ampliación, pero el bajón en rendimiento del actual Balón de Oro ha provocado que dentro se comience a valorar la búsqueda en el mercado de una alternativa.

Tras la inesperada negativa de Kylian Mbappé, Real Madrid no entró en la puja por Erling Haaland por respetar el estatus de Benzema y que no se sintiese amenazado. Entendió que con el liderazgo ejercido por el francés, no merecía competencia directa. A la hora de la verdad, en momentos decisivos del curso, al equipo de Ancelotti le está faltando un referente goleador.

Karim no marcó en tropiezos que alejaron La Liga, en los empates ante la Real Sociedad, Atlético de Madrid y Real Betis, tampoco en ninguno de los dos últimos clásicos que desatan debate sobre la continuidad de Ancelotti si no repite éxito en la Liga de Campeones.

