UEFA amenaza con boicotear el Mundial por polémico plan de la FIFA

La confederación europea confirmó que sus 55 federaciones acordaron no participar en competiciones organizadas por la FIFA si el organismo mantiene su plan de abrir la propiedad comercial de los Mundiales a inversionistas privados. Foto: EFE - CHRISTOPHER NEUNDORF

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Antes de que la propuesta de la FIFA llegue a votación, Europa lanzó una advertencia que podría sacudir el futuro del fútbol internacional. Las 55 federaciones que integran la UEFA acordaron boicotear todas las competiciones organizadas por el máximo organismo del fútbol mundial si sigue adelante el plan para abrir la propiedad comercial de los Mundiales a inversionistas privados, una medida que ya generó fuertes críticas dentro y fuera del continente.

La decisión, confirmada por la propia UEFA tras una reunión virtual de sus asociaciones miembro, representa el rechazo más contundente hasta ahora a la iniciativa impulsada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y plantea un escenario de enorme tensión de cara a los próximos torneos internacionales.

UEFA amenaza con no disputar torneos de la FIFA

La UEFA informó que sus 55 asociaciones nacionales rechazaron “de manera unánime e inequívoca” la propuesta de la FIFA de transferir participaciones de propiedad sobre la Copa del Mundo y otras competiciones a inversionistas privados.

Como consecuencia de esa postura, el organismo europeo anunció que ninguna selección afiliada participará en torneos organizados por la FIFA mientras la propuesta siga vigente, salvo que sea retirada por completo y exista un compromiso vinculante de que este tipo de iniciativas no volverán a plantearse.

De mantenerse el conflicto, los primeros eventos afectados serían el Mundial Femenino de Brasil, previsto para el próximo año, y posteriormente la Copa del Mundo masculina de 2030, que se disputará en España, Portugal y Marruecos. Además, las eliminatorias del Mundial femenino, organizadas por las confederaciones continentales, están programadas para comenzar en octubre.

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¿Qué propone la FIFA?

La controversia comenzó luego de que la FIFA confirmara sus planes para crear una nueva entidad denominada FIFA Forward Enterprises (FFE), que asumiría las operaciones comerciales relacionadas con sus principales competiciones, como los Mundiales de selecciones y el Mundial de Clubes.

Aunque la FIFA mantendría el control mayoritario y seguiría siendo el organismo rector del fútbol mundial, el proyecto contempla la venta de hasta el 21 % de FFE, con el objetivo de recaudar 4.200 millones de dólares, recursos que posteriormente podrían distribuirse entre sus asociaciones miembro.

Para que la iniciativa se haga realidad, deberá recibir la aprobación de las 211 federaciones afiliadas a la FIFA y del Consejo del organismo antes del 19 de septiembre, con la intención de que los fondos comiencen a estar disponibles desde el inicio de 2027.

“La Copa del Mundo no está en venta”

La respuesta de la UEFA fue especialmente dura. En un comunicado de 470 palabras, el organismo defendió que el Mundial “no puede ser tratado como un producto de inversión” y aseguró que se trata de uno de los mayores legados deportivos del fútbol, construido durante generaciones por jugadores, selecciones y aficionados.

Según la confederación europea, permitir el ingreso de inversionistas privados significaría que las decisiones sobre el calendario internacional, los formatos de competencia y el futuro del deporte dejarían de responder al bienestar del fútbol para responder a los intereses de los accionistas.

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Asimismo, sostuvo que “el fútbol no puede hipotecar su futuro por un beneficio financiero” y reiteró que Europa nunca respaldará un modelo de ese tipo, insistiendo en que “la Copa del Mundo no está en venta”.

La UEFA también cuestionó la forma en que la propuesta fue presentada. Consideró “irresponsable e indefendible” que un cambio de semejante magnitud hubiera sido elaborado sin una consulta significativa a las asociaciones nacionales y denunció que las federaciones fueron puestas frente a un ultimátum para aceptar una transformación irreversible.

Las reacciones internacionales

El rechazo no quedó limitado a Europa. La propuesta también generó críticas desde otras confederaciones.

La Concacaf manifestó su preocupación por la falta de consultas previas y aseguró que conoció el proyecto únicamente a través de reportes de prensa y del comunicado oficial de la FIFA. En la misma línea, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) expresó su decepción porque un asunto de tal relevancia llegara al dominio público antes de ser debatido por sus miembros mediante los canales institucionales correspondientes.

Por su parte, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) confirmó que participó en el proceso de consultas e invitó a sus asociaciones afiliadas a analizar la propuesta antes de fijar una posición.

Mientras tanto, Gianni Infantino defendió públicamente la iniciativa al asegurar que se trata de un proceso democrático y afirmó que fortalecer el aspecto comercial del fútbol constituye el siguiente paso natural en la evolución de la FIFA. Además, sostuvo que el organismo seguirá gobernando el fútbol sin interferencias externas y que torneos como la Copa Mundial masculina y femenina “siempre permanecerán” bajo la organización de la FIFA.

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