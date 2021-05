El colombiano sí fue convocado por Zinedine Zidane para el duelo ante el Eibar este domingo (12:30 p.m., Directv). No juega un partido de liga hace ocho meses. Y solo ha jugado tres partidos completos, de 39 esta temporada en todas las competencias. ¿Las cosas pueden cambiar? Análisis.

La última palabra la tiene Zinedine Zidane, pero al menos, el panorama no parece que va a cambiar para James Rodríguez en el sprint final de la liga española. La prensa española, en todos sus reportes, no tiene en cuenta al colombiano en los posibles equipos titulares que ensaya el francés.

El volante cucuteño ha disputado 13 partidos de 39 posibles esta temporada, de los cuales solo en tres ha jugado los 90 minutos (dos de liga y uno de Copa del Rey). Su último partido liguero fue el 19 de octubre de 2019. Hace ocho meses: borrado por su entrenador y las lesiones.

Es decir, ha faltado en los 18 últimos partidos del Real Madrid, 10 por lesión, cuatro en los que ni siquiera fue convocado y otros cuatro en los que no ingresó al terreno de juego. El colombiano, que sigue sonando para reforzar al Atlético de Madrid, tendrá 11 finales para definir su futuro, que parece lejos de la Casa Blanca.

Un mediocampo consolidado de Toni Kroos, Luka Modric, Federico Valverde y Casemiro e Isco al que James no ha encontrado mucho espacio. En la parte ofensiva, donde no ha sido tenido en cuenta esta temporada, aparece un Eden Hazard más recuperado que tiene la promesa de convertirse, por fin, en el referente del equipo. También aparece Gareth Bale en el panorama. Y Marco Asensio, un hombre al que le vino bien el parón, pues tuvo tiempo para culminar su recuperación tras la delicada lesión de rodilla que sufrió en la temporada y que el factor determinante para que el Real Madrid no vendiera o cediera a James.

Panorama difícil para James Rodríguez. Pero aún todo puede pasar.